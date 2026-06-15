Nagel'den Enflasyon Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nagel'den Enflasyon Uyarısı

15.06.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bundesbank Başkanı Nagel, Ortadoğu gerilimi düşse bile ECB'nin enflasyon riskine karşı ihtiyatlı kalacağını belirtti.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Orta Doğu'daki gerilimin azalması durumunda dahi Avrupa Merkez Bankasının (ECB) enflasyon riskine karşı ihtiyatlı duruşunu sürdüreceğini bildirdi.

Frankfurt Avro Finans Zirvesi'nin açılışında konuşan Nagel, Orta Doğu'daki krizin ekonomik boyutuna dikkati çekti.

Orta Doğu savaşının ekonomik yansımalarının çok daha ciddi olduğunu hatırlatan Nagel, "Hürmüz Boğazı'nın ablukaya alınması, küresel enerji ticareti açısından hayati bir damarı aylardır büyük ölçüde kesmiş ve tüm dünya ekonomisini etkileyen sonuçlar doğurmuştur. Başta ham petrol olmak üzere enerji fiyatları aniden fırlamış ve bu durum genel enflasyon oranlarına yansımıştır." ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasında sağlanan barış mutabakatı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılması yönündeki olumlu gelişmelere değinen Nagel, küresel enerji arzındaki toparlanmanın zaman alacağını vurguladı.

Nagel, "Hürmüz Boğazı yakın zamanda yeniden tamamen gemi trafiğine açılsa bile petrol arzının normale dönmesi aylar alacaktır." uyarısında bulundu.

"Enflasyon baskısı sürebilir"

Bölgedeki bazı üretim tesislerinin hasar gördüğünü veya devre dışı kaldığını, mevcut rezervlerin ise azaldığını belirten Nagel, enerji fiyatlarını düşürmeye yönelik mali destek tedbirlerinin sona ermesiyle fiyat baskılarının daha da artabileceğine dikkati çekti.

Mayıs ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 3,2'ye ulaşan enflasyona işaret eden Bundesbank Başkanı, "Para politikasını, enflasyonun orta vadede yüzde 2'lik hedefimizde istikrara kavuşmasını sağlayacak şekilde yönlendirmekte kararlıyız." ifadesini kullandı.

Nagel, ECB Yönetim Konseyi'nin temmuz ayındaki faiz toplantısı için tüm seçenekleri masada tuttuğunu da belirtti.

ECB, 11 Haziran'da mevduat faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,0'den yüzde 2,25'e yükseltmişti. Böylece ECB, petrol fiyatlarındaki sert yükselişe para politikasını sıkılaştırarak tepki veren ilk büyük merkez bankası olmuştu.

Avro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 3'ün üzerine çıkması ve çekirdek enflasyonun yüzde 2'lik hedefi belirgin şekilde aşması bu kararda etkili oldu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nagel'den Enflasyon Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
FIFA’dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı
İsrail saldırısının ardından İran’dan ABD’ye sert tepki: Ya iradesi yok ya da gücü yetmiyor İsrail saldırısının ardından İran'dan ABD'ye sert tepki: Ya iradesi yok ya da gücü yetmiyor
Sinirler gerildi Hakan Çalhanoğlu ve yabancı gazeteci arasında dikkat çeken diyalog Sinirler gerildi! Hakan Çalhanoğlu ve yabancı gazeteci arasında dikkat çeken diyalog
Montella’ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın Montella'ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın?
Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor

13:04
Arda Güler’in maç sonu tepkisini dünya konuşuyor Son düdükle çılgına döndü
Arda Güler'in maç sonu tepkisini dünya konuşuyor! Son düdükle çılgına döndü
12:52
Real Madrid bombayı patlattı 60 milyon euroluk transfer resmen açıklandı
Real Madrid bombayı patlattı! 60 milyon euroluk transfer resmen açıklandı
11:45
Partisiz kalan Özgür Özel’e sürpriz teklif: Bize gelin
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
10:04
Netanyahu’nun Trump’a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
09:38
Uzman çavuştan aile katliamı Evi neden bastığı ortaya çıktı
Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 13:11:03. #7.13#
SON DAKİKA: Nagel'den Enflasyon Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.