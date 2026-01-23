Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor - Son Dakika
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor

Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
23.01.2026 12:48
BDDK verilerine göre KMH bakiyesi 742,5 milyar TL'ye çıkarak konut kredilerini aştı ve bir yılda iki katına yaklaştı; artış ekonomi yönetiminin gündemine girerken, bankalar için KMH limitlerine yönelik yeni bir kural seti hazırlanacağı belirtildi.

Milyonlarca kişinin Kredili Mevduat Hesaplarına (KMH) yönelmesiyle birlikte borç bakiyeleri dikkat çekici seviyelere ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre; 16 Ocak haftasında KMH bakiyesi 742 milyar 516 milyon TL'ye çıktı. Aynı dönemde konut kredileri 648,4 milyar TL seviyesinde kaldı. Geçen yılın aynı haftasında 441,2 milyar TL olan KMH bakiyesi, bir yılda yaklaşık iki kat arttı.

EKONOMİ YÖNETİMİNİN GÜNDEMİNDE

Sabah yazarı Dilek Güngör, köşe yazısında KMH borçlarındaki bu hızlı artışın ekonomi yönetiminin dikkatinden kaçmadığını yazdı. Güngör, geçen yıl temmuz ayında kredi kartı, ihtiyaç kredisi ve KMH borçları için 48 aya kadar vade ve yüzde 3,11 azami faiz oranıyla yapılandırma adımı atıldığını hatırlattı. Buna rağmen KMH borçlarının artmaya devam ettiğini vurguladı.

GELİR KRİTERİ YETERSİZ KALDI

Mevcut uygulamada KMH üst limiti genellikle aylık gelirin en fazla üç katı olarak belirlense de, nihai kararı bankalar veriyor. Güngör, gelir ve kredi notuna dayalı değerlendirmelerde zaman zaman dengenin bozulduğunu ifade etti.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ DEVREDE

KMH borçlarındaki yükseliş, Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı'nda da ele alındı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, kredili mevduat hesapları, kredi komisyon ücretleri ve kredi kartlarına ilişkin mevcut durumun gözden geçirildiği belirtildi.

BANKALAR İÇİN YENİ KURAL SETİ

Dilek Güngör, edindiği bilgilere dayanarak bankalar için KMH kullanımına yönelik yeni bir kural seti hazırlanacağını aktardı. Buna göre, belirlenen limitlerin üzerinde yeni KMH açılmasına izin verilmeyecek.

KMH NEDİR?

Kredili Mevduat Hesabı, hesapta bakiye bulunmasa dahi tanımlanan limit dahilinde nakit çekilmesine ve fatura, kredi geri ödemeleri gibi otomatik ödemelerin yapılmasına olanak tanıyan bir bankacılık ürünü olarak kullanılıyor.

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, Ekonomi, Finans

Son Dakika Ekonomi Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kamil Toygar Kamil Toygar :
    millet artık ev araba sahibi olamayacağını anladığı için bu isteklerinden vazgeçip günlük giyim kuşam yeme içme gezmeye harcamaya başladı o yüzden herkes karta kmh yükleniyor çünkü biliyorki aynı aldığı şeyleri 1 yıl sonra 1 kat fiyata alacak örnek verecek olursam 2022 yılında 870 tl ye canon fotoğraf yazıcısı almışım şimdi bakıyorum aynı sitede fiyatına 55 bin tl işin özeti bu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
