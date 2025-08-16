Nalan Aydın Tüfekçi AkTech Genel Müdürü Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Nalan Aydın Tüfekçi AkTech Genel Müdürü Oldu

Nalan Aydın Tüfekçi AkTech Genel Müdürü Oldu
16.08.2025 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AkTech'in yeni Genel Müdürü Nalan Aydın Tüfekçi, dijital dönüşümü hızlandıracak projelere liderlik edecek.

Akbank iştiraki AkTech Yazılım Teknolojileri A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü görevini, finansal hizmetler ve teknolojiler alanında 30 yılı aşkın deneyime sahip Nalan Aydın Tüfekçi üstlendi.

AkTech'in yeni Genel Müdürlüğü'ne Nalan Aydın Tüfekçi atandı. Türkiye'nin teknoloji ihracatına ve finansal ekosistemine değer katma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren AkTech'in Genel Müdürlüğü görevine getirilen Tüfekçi'nin liderliğinde şirket; Akbank iştiraklerinin dijital dönüşümlerini hızlandırma, yenilikçi teknoloji çözümlerini geliştirme, teknoloji ekosisteminin büyümesini sağlama ve değer oluşturan marka olma hedeflerini hayata geçirecek.

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olan Nalan Aydın Tüfekçi, kariyerine yazılım mühendisi olarak başladı, sonrasında Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarında üst düzey yöneticilik görevlerini üstlendi. Tüfekçi; ödeme sistemleri, finansal ürün ve çözüm geliştirmeleri, dijital bankacılık ve CRM çözümleri gibi alanlarda kapsamlı deneyime sahip. Tüfekçi, özellikle ödeme sistemlerinin dönüşüm projelerinde, büyük ölçekli birleşme/satın alma operasyonlarında teknik ve stratejik seviyedeki kritik görevleri başarıyla tamamladı. Bu süreçte, bankacılık ve fintek kurumlarında finansal çözümler geliştirme, dönüşüm inisiyatifleri, bütçe yönetimi, Ar-Ge stratejileri ve güvenlik çerçevelerinin hayata geçirilmesine liderlik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dijital Dönüşüm, Aydın Tüfekçi, Teknoloji, Yazılım, Ekonomi, Akbank, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nalan Aydın Tüfekçi AkTech Genel Müdürü Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Özge Özpirinçci’nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı Özge Özpirinçci'nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı
Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi
Balıkesir’de 4 Büyüklüğünde Deprem Balıkesir'de 4 Büyüklüğünde Deprem
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı
Gözlerden kaçan detay Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye bir ilki yaşattı Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı
İsrail’de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu

11:32
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 11:46:04. #7.11#
SON DAKİKA: Nalan Aydın Tüfekçi AkTech Genel Müdürü Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.