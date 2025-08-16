Nalan Aydın Tüfekçi AkTech Genel Müdürü Oldu

Akbank iştiraki AkTech Yazılım Teknolojileri A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü görevini, finansal hizmetler ve teknolojiler alanında 30 yılı aşkın deneyime sahip Nalan Aydın Tüfekçi üstlendi.

AkTech'in yeni Genel Müdürlüğü'ne Nalan Aydın Tüfekçi atandı. Türkiye'nin teknoloji ihracatına ve finansal ekosistemine değer katma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren AkTech'in Genel Müdürlüğü görevine getirilen Tüfekçi'nin liderliğinde şirket; Akbank iştiraklerinin dijital dönüşümlerini hızlandırma, yenilikçi teknoloji çözümlerini geliştirme, teknoloji ekosisteminin büyümesini sağlama ve değer oluşturan marka olma hedeflerini hayata geçirecek.

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olan Nalan Aydın Tüfekçi, kariyerine yazılım mühendisi olarak başladı, sonrasında Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarında üst düzey yöneticilik görevlerini üstlendi. Tüfekçi; ödeme sistemleri, finansal ürün ve çözüm geliştirmeleri, dijital bankacılık ve CRM çözümleri gibi alanlarda kapsamlı deneyime sahip. Tüfekçi, özellikle ödeme sistemlerinin dönüşüm projelerinde, büyük ölçekli birleşme/satın alma operasyonlarında teknik ve stratejik seviyedeki kritik görevleri başarıyla tamamladı. Bu süreçte, bankacılık ve fintek kurumlarında finansal çözümler geliştirme, dönüşüm inisiyatifleri, bütçe yönetimi, Ar-Ge stratejileri ve güvenlik çerçevelerinin hayata geçirilmesine liderlik etti. - İSTANBUL