Nallıhan'da düzenlenen foto safari doğaseverleri bekliyor

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Nallıhan'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen foto safarinin, doğayı ve bölgedeki doğal güzellikleri sevdirme açısından son derece önemli olduğunu bildirdi.

Ceylan, AA muhabirine, Ankara'nın ilçelerinden Nallıhan'da düzenlenen 7'nci foto safariye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Nallıhan'ın Ankara'ya en yakın kuş cennetlerinden biri olduğunu belirten Ceylan, bölgede 200'den fazla türde binlerce kuş bulunduğunu söyledi.

Ceylan, bölgenin, kendisinin Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevini yürüttüğü 1994 yılında koruma statüsüne kavuştuğunu anımsatarak, o günden beri burasının korunduğunu ve kuş türü sayısının da arttığını dile getirdi. Nallıhan Kuş Cenneti'nin hemen arkasında yer alan Kız Tepesi Tabiat Anıtı'nın da iki yıl önce tescillenerek koruma statüsüne kavuştuğuna işaret eden Ceylan, bölgedeki ilk foto safariyi 1997 yılında gerçekleştirdiklerini aktardı. Nevzat Ceylan, şunları kaydetti:

"Avcılığın fotoğrafla yapılmasını özendirmek istedik. 'İnsanlar tüfekle değil, fotoğraf avcılığıyla doğadaki güzellikleri keşfetsinler ve ölümsüzleştirsinler' diye düşündük. 1997'deki foto safarimizden sonra Türkiye'deki fotoğraf avcılığı ve kuş fotoğrafçılığı çok arttı. Şimdiye kadar 6 kez foto safari gerçekleştirdik. Şimdi 7'ncisinin açılışını yaptık. Yeni ilan edilen Nallıhan'daki Sarıçalı Milli Parkı'nda fotoğraf yarışması yapılıyor. Bu foto safarilerle Türkiye'de özellikle kuş ve doğa fotoğrafçılığının çok arttığını görüyoruz. Bu foto safarinin de bölgemize, Ankara'mıza ve ülkemize önemli hizmetler yapacağını, doğayı sevdirme ve bölgeyi sevdirme açısından son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu foto safarinin önemli oranda doğaseverlere ve doğayla ilgili müspet düşünce içinde olanlara çok önemli yarışma olacağını düşünüyorum."

"Doğaseverlere yeni yerler göstermek istiyoruz"

Ceylan, Nallıhan Sarıçalı Milli Parkı'nda düzenlenen 7'nci Foto Safari Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada da Nallıhan Kuş Cenneti'nin ülkedeki iki kuş yolundan biri olduğunu belirterek, bölgenin bitki çeşitliliği ve doğa güzellikleri açısından da öne çıktığını anlattı. Bu güzellikleri tanıtmak ve doğaseverlere yeni yerler göstermek istediklerini vurgulayan Ceylan, Türkiye'deki ilk foto safarinin bu bölgede yapıldığını söyledi. Kovid-19 salgınından dolayı birkaç yıldır gerçekleştirilemeyen foto safarinin, bu yıl yeniden düzenlendiğine işaret eden Ceylan, "Geçmiş yıllarda sadece Nallıhan Kuş Cenneti'nin fotoğrafları çekiliyordu. Kız Tepesi Tabiat Anıtı ve Sarıçalı Milli Parkı'nı da dahil ettik. Parkta 600'den fazla anıt ağaç var." dedi.

Etkinlik çerçevesinde düzenlenen fotoğraf yarışması 13 Kasım'a kadar devam edecek.