NASA ile Türkiye\'de Tarım Kuraklık İzleme Projesi

Araştırma projesinin detaylarını paylaşan BME Fotogrametri ve Coğrafi Bilgi Bölümü Başkanı Dr. Zsófia Kugler, "Türkiye ve çevresindeki kuraklık izleme, tarımsal planlama ve iklim risk değerlendirmeleri açısından önem taşıyan 'toprak nemi' ölçümlerinin iyileştirilmesine yönelik NASA ile iş birliği yürütüyoruz. Türkiye'de ortalama sıcaklıklar son 50 yılda 2°C arttı ve Konya Havzası'nda sayısı 700'ü bulan obruklar oluştu. Toprağın ilk on santimetresindeki nem miktarı, 'yönetilebilir bir sıcaklık' mı yoksa 'ulusal bir tarım felaketi' mi olacağını belirleyen kritik bir parametredir. NASA ile yaptığımız bu iş birliği, uydu verilerini yerdeki hassas sensörlerle kalibre ederek Anadolu'daki çiftçinin, mühendisin ve karar vericinin eline çok daha net bir veri seti verecek" diye konuştu.

UYDU VERİLERİNDEN FAYDALANILACAK

Dr. Kugler, "Bu bilimsel iş birliği, yalnızca teorik bir araştırma olmanın ötesinde, Türkiye'nin tarım ve su politikasında doğrudan uygulanabilir çözümler vaat ediyor. Geliştirilen yüksek çözünürlüklü uydu verileri sayesinde, tarımsal üretimde ürün verimi tahminleri çok daha isabetli yapılacak ve kıt olan su kaynaklarının sulama planlamasındaki kullanımı optimize edilecek. Özellikle Orta Anadolu gibi riskli bölgelerde, uzun süreli sıcak hava dalgaları ve kuraklık dönemleri için çok daha önceden 'erken uyarı' verilmesi mümkün hale gelirken; Türk kurumlarının kullandığı sel ve iklim modelleri, uydudan gelen bu hatasız verilerle çok daha dayanıklı ve öngörülebilir bir yapıya kavuşacak" ifadelerini kullandı.

Dr. Kugler, "Bu üst düzey araştırmayı eğitim programlarımıza da entegre ediyoruz. 244 yıllık mühendislik geleneğine sahip olan üniversitemiz, özellikle su sıkıntısı çeken Türkiye gibi bölgelerden gelen mühendis adaylarını; uzaktan algılama, hidroloji ve iklim direnci konularında geleceğin teknolojileriyle yetiştirmeyi hedefliyoruz. Amacımız, Türkiye'de bu sorunlarla bizzat mücadele edecek mühendisleri, en ileri uydu teknolojilerini kullanabilir hale getirmek. Üniversitemiz ile detaylı bilgiye internet sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz" dedi.