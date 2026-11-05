Nasdaq teknoloji satışıyla düzeltmeye girdi, Hürmüz endişesi petrolü yükseltti

MOSKOVA/ Küresel piyasalarda ABD'deki ara seçimlerin ardından teknoloji hisseleri öncülüğünde sert satışlar yaşanırken İran ile ABD arasında devam eden çatışmalara??????? ilişkin belirsizlikler ve Hürmüz Boğazı'nda tankerlerin alev aldığına yönelik açıklamalar petrol fiyatlarını yeniden yükseltti.

New York borsasında, ABD'deki ara seçimlerde Demokratların elde ettiği zaferin ardından teknoloji hisselerinde artan satış baskısıyla sert düşüş yaşandı.

Gün içinde Dow Jones endeksi 1000 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 2'nin üzerinde geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 3'ün üzerinde, Nasdaq endeksi ise yüzde 4'ün üzerinde düşüş kaydetti.

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi, gün içinde 6 Ekim'de gördüğü zirve seviyesinden yüzde 10'dan fazla gerileyerek düzeltme bölgesine girdi.

Demokratların Kongrenin iki kanadında da çoğunluğu elde etmesi ve veri merkezi yatırımlarının yoğunlaştığı bazı eyaletlerdeki valilik seçimlerini kazanması, yapay zeka sektörüne yönelik düzenlemelerin sıkılaştırılabileceği ve veri merkezi yatırımlarının yavaşlayabileceği endişelerini artırdı.

Söz konusu endişeler, başta çip üreticileri ve veri merkezi şirketleri olmak üzere yapay zeka ile bağlantılı şirketlerin hisselerinde satış baskısına yol açtı.

Çip üreticilerinden Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 13'ün, Broadcom ve Nvidia hisseleri yüzde 8'in üzerinde değer kaybetti.

Veri merkezi şirketlerinden Applied Digital'ın hisselerindeki kayıp yüzde 15'i aşarken Core Scientific'in hisseleri de yüzde 11'den fazla geriledi.

ABD'de S&P 500 Endeksi'ndeki beklenen dalgalanmayı gösteren ve "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi'nde de sert yükseliş yaşandı.

Dün 16,61 seviyesinden kapanan VIX Endeksi, gün içinde 27,46 seviyesine kadar yükselerek yaklaşık yüzde 65,3 artış gösterdi. Söz konusu yükseliş, yatırımcıların piyasalardaki kısa vadeli dalgalanmalara ilişkin endişelerinin arttığına işaret etti.

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler petrol fiyatlarını yeniden yükseltti

Öte yandan ABD'deki seçim sonuçlarının Orta Doğu'daki çatışmaların sona ermesine yönelik beklentileri güçlendirmesiyle dün yüzde 8'in üzerinde gerileyen petrol fiyatları bugün yeniden yükselişe geçti.

Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı gün içindeki işlemlerde yüzde 2,8 artışla 97,3 dolara çıkarken Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 2,67 yükselişle 90,5 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, İran ile ABD arasındaki çatışmalara ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığına yönelik riskler etkili oldu.

İran Devrim Muhafızları tarafından bugün yapılan açıklamada???????, Hürmüz Boğazı'nda belirlenen güzergahlar dışında hareket eden iki petrol tankeri ile bir römorkörde yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, tankerlerden birinin deniz mayınına çarparak alev aldığı, diğer tankerde çıkan yangına müdahale etmek için bölgeye yaklaşan römorkörde de yangın meydana geldiği belirtildi.

Küresel petrol ve doğal gaz taşımacılığı açısından stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, enerji arzının güvenliğine ilişkin endişeleri canlı tutuyor.

Analistler, yatırımcıların ABD'deki seçim sonuçlarının ekonomi politikalarına etkilerini değerlendirmeyi sürdürdüğünü, Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verilerinin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti.