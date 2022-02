Nazilli'de 2022 yılı devlet destekleri anlatıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Ticaret Odası ve Nazilli Elektrikçiler, Elektronikçiler, Sıhhi Tesisatçılar, Radyo Tamircileri Odası işbirliğinde 2022 yılı devlet destekleri anlatıldı. Oda üyesi esnafa istihdam ve ekipman destekleri hakkında bilgiler verildi.

Nazilli Ticaret Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına NTO Başkanı Nuri Arslan, Nazilli Elektrikçiler, Elektronikçiler, Sıhhi Tesisatçılar, Radyo Tamircileri Odası Başkanı Mehmet Akyol, oda üyeleri, mali müşavirler ve devlet yetkilileri katıldı. Açılışta konuşan Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, "Nazilli Elektrikçiler Odası ile müşterek olarak düzenlediğimiz 2022 yılı devlet destekleri bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Bölgemizdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin ihtiyaç duyduğu başta "0" faizli krediler olmak üzere tüm destekler devlet tarafından sağlanmaktadır. Ülkemizdeki sanayi ve imalat işletmelerinin yüzde 97' si KOBİ olarak nitelenen küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşuyor. Ülkemiz ekonomisinin temelini oluşturan bu işletmelerin uygun finans imkanlarına kavuşabilmesi için Nazilli Ticaret Odası olarak gerekli çalışmaları her platformda yapıyor, işletmelerin ihtiyaçlarını dile getiriyoruz. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerimizin özellikle pandemi döneminde en fazla talep ettiği konuların başında "0" faizli kredi gelmekteydi. Uygun şartlarda sağlanacak finans ihtiyacı bugün de devam etmektedir. Ülkemizde çalışan her 10 kişiden 7 kişi KOBİ ölçeğindeki bir işletmede çalışmaktadır. Ayrıca KOBİ ölçeğindeki her yeni girişimci, istihdam baskısını azaltarak üretim sistemini güçlendiren çekirdek işletmeleri oluşturmaktadır. Bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında, yeni istihdam imkanlarının yaratılmasında KOBİ'lerin önemi bir kez daha ön plana çıkmaktadır. Bütün bunları dikkate aldığımızda KOBİ'lerin güçlenmesinin tüm kurumların birinci önceliği olması gerektiği kanaatindeyiz. KOBİ'ler ülke ekonomisinin ana unsuru olarak, istihdam ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, sosyal barışın ve toplum huzurunun da teminatı olarak kabul edilmektedir. Ülkemiz için bu kadar önemli ve vazgeçilmez olan bu işletmelerimizin uzun ömürlü olması ve büyümesindeki en büyük engel uygun finansman imkanlarına sahip olmamasıdır. Halkbank kaynaklı Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifleri aracılığı ile sağlanan krediler KOBİ'lerin tamamını kapsamadığından tek umut, devlet destekleridir. Ülke olarak yeni girişimcileri desteklemek, yeni üretim alanları açmak ve mevcut KOBİ'lerimizin sürekliliğini sağlamak zorundayız. Üreten ve katma değer oluşturan KOBİ'ler bu ülkenin geleceğidir. Gençlerimizin iş garantisidir. Nazilli Ticaret Odası olarak bölgenin ticaret ve sanayisi adına ihracatın arttırılması için üzerimize düşen görevleri imkan ve sorumluluklarımız dahilinde yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu sebeple bölgemizdeki devlet kurumlarımızı önemsiyor, her ortamda işbirliğine açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 2006 yılından beri odamız bünyesinde temsilcilik vasıtası ile binlerce üyemiz ve genç girişimci devlet desteklerinden faydalanmış, işyerlerini açmışlardır" dedi.

Arslan konuşmasının sonunda Nazilli Elektrikçiler, Elektronikçiler, Sıhhi Tesisatçılar, Radyo Tamircileri Odası başkanı Mehmet Akyol'un ilçedeki tüm odalara örnek olması gerektiğini ifade ederek tüm oda başkanlarına çağrıda bulunarak özellikle 2022 yılı devlet desteklerinden yararlanmalarını istedi. Bilgilendirme toplantısında esnaf ve mali müşavirler krediler hakkında yetkililerden bilgi aldı. - AYDIN