Nazilli Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Horosan, kadın üreticilere destek verecek - Son Dakika
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Nazilli Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Horosan, kadın üreticilere destek verecek

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Nazilli Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Horosan, kadın üreticilere destek verecek
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Nazilli Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mücella Horosan, kadın üreticilere yönelik faaliyetlere ağırlık vereceklerini açıkladı. Horosan, festivallerle Sümerbank'ın üretim kültürünü ve kadın üreticileri öne çıkararak kentin tanıtımına katkı sağlamayı planladıklarını söyledi.

Nazilli Kent Konseyi Kadın Meclisi, Nazilli için güçbirliği kararı aldıklarını duyurdu.

Nazilli Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mücella Horosan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'ni (NGC) ziyaretinde konuştu. Ziyarette Nazilli'nin sosyal yaşamı, kadınların üretime katılımının artırılması ve kentin sahip olduğu değerlerin tanıtılması üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

NGC Başkanı Ümit Özmen, cemiyet yönetim kurulu üyeleri ve ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya gelen Horosan, kadın üreticilerin desteklenmesine ve Nazilli'nin tarihi, kültürel ve ekonomik potansiyelinin daha görünür hale getirilmesine yönelik çalışmaları anlattı.

"Kadınların taleplerinin yanında olacağız"

Nazilli Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mücella Horosan, göreve gelirken öncelikli hedeflerinin kadınların talep ve beklentilerine destek olmak olduğunu ifade etti. Horosan, Nazilli'nin yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sunmak için çeşitli alanlarda çalışma yürüttüklerini belirterek, kentin tanıtımında kadın üreticilerin daha fazla yer almasını istediklerini söyledi.

İlk etapta festival ve benzeri organizasyonlarla Nazilli'nin tanıtımına katkı sağlamayı planladıklarını aktaran Horosan, bu çalışmalar kapsamında Sümerbank'ın üretim kültürünü ve kentte faaliyet gösteren kadın üreticileri ön plana çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi. Karşılaştıkları bazı engeller nedeniyle çalışma programlarında değişikliğe gittiklerini belirten Horosan, bundan sonraki süreçte kadın üreticilere yönelik faaliyetlere ağırlık vereceklerini kaydetti.

Ziyaret sırasında kentin tarihi ve kültürel mirasının tanıtılması konusunda yapılabilecek çalışmalar da ele alındı. Nazilli'nin Sümerbank geçmişinin yanı sıra Atatürk'ün kentteki tarihi ziyaretinin de önemli bir değer olduğunu vurgulayan Horosan, bu alanlardaki etkinlik ve programların kent hafızasına katkı sağlayacağını ifade etti. Horosan ayrıca önümüzdeki günlerde düzenlenmesi planlanan Yaşlılar Günü etkinlikleri hakkında bilgi verdi. Bunun yanı sıra Sümerbank'ın kuruluş süreci ve Atatürk'ün Nazilli'ye gelişinin 89. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan programlara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret, Nazilli'nin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayacak çalışmaların artırılması yönündeki görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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