Nazilli Ticaret Odası Başkanı Arslan: İncire katma değer oluşturacak tek çözüm ihracat

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan kuru incir alım sezonu açılış töreni ile Nazilli Yerli Ürünler İhtisas Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından gerçekleştirilen incirciler sitesi temel atma törenine katıldı. Arslan, "İncire katma değer oluşturacak tek çözüm ihracattır" dedi.

Nazilli Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen kuru incir alım töreni ile temel atma törenine, Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Yılmaz, kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve incir üreticileri katıldı. Nazilli bölgesinde ağırlıklı olarak kurutmalık olarak değerlendirilen kuru incir sezonunun başlamasıyla ilgili açıklamada bulunan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, "2026-2027 sezonunun tüm üreticilerimize ve incir ticareti yapan üyelerimize hayırlı olmasını, bol kazançlar getirmesini diliyorum. Bu toprakların bize bağışladığı en önemli ve değerli meyvelerimizden birisi olan incirin kuru alım sezonu başladı. Ticaret Odası olarak İncir ticareti ve ihracatı yapan üyelerimizi düzenli olarak ziyaret ediyoruz. Bu değerli ürünümüze katma değer oluşturacak tek çözüm İhracattır. Geçtiğimiz sezon 40 bin ton kuru incir ihracatı gerçekleşti. En çok Almanya ve Fransa'ya sattığımız bu ürünümüzü çeşitlendirip ürün farklılaştırması yaparak başta Amerika olmak üzere Japonya ve uzak doğu ülkelerinde de tanıtmalıyız. İncir katma değerli bir ürün. Sadece meyve olarak değil yurt dışında pasta ve unlu mamullerde ve diğer yiyeceklerde iç malzemesi olarak da kullanılıyor. Bu anlamda inciri daha farklı ve daha çok kazanç getirecek şekilde uluslararası pazara sunmalıyız. Nazilli Ticaret Odası olarak her yıl katıldığımız uluslararası gıda fuarlarında bölgemizde yetişen ürünlerimizi tanıtmak, ihracata katkı vermek için çaba gösteriyoruz" dedi.