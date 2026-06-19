Başkan Arslan, Buharkent\'te oda üyeleri ile buluştu

Nazilli Ticaret Odası 2026 yılı üye buluşmaları sürüyor. Bu kez Buharkentli üyelerle bir araya gelen Başkan Arslan, hem anlattı hem de dinledi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol başta olmak üzere ilçe kurum müdürleri, STK başkanları ve Ticaret Odasına kayıtlı üyelerin katıldığı toplantıda Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, oda faaliyetlerini anlattı.

Ticaret Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ile Buharkentli üyelerin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda; 2013 yılından bugüne kadar yapılan oda faaliyetleri, hayata geçirilen projeler, sürdürülen çalışmalar ve üyelerin talebi üzerine gerçekleştirilen lobi faaliyetleriyle ilgili tanıtım videosu gösterildi. Başkan Arslan, yaptığı konuşma ve sunumlarla Nazilli Ticaret Odası'nın üye odaklı hizmet vermeyi amaç edilen bir kurum olduğu, mevzuattan kaynaklanan yasal sorumluluklar ile birlikte yapılan faaliyetlerin tamamının üyelerin talep ettiği iktisadi ve sosyal hususlardan oluştuğunu ifade etti.

"Üyelerimizin talepleri ve sorunlarının çözümü için gayret gösteriyoruz"

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, yaptığı değerlendirmede: "Buharkent üye buluşması kapsamında düzenlediğimiz kahvaltı programında kıymetli üyelerimizle bir araya geldik. Üyelerimizin talepleri ve sorunlarının çözümü için gayret gösteriyoruz. Israrla sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde; 2013 yılından bugüne kadar üyelerimizi ilgilendiren birçok sorunu gündeme getirdik bazı önemli hususların çözülmesini sağladık. Samimi bir atmosferde, ortak hedeflerimiz ve bölgemizin geleceği üzerine verimli sohbetler gerçekleştirdiğimiz bu güzel organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan tüm üyelerimize yürekten teşekkür ederiz. Nazilli Ticaret Odası olarak her zaman üyelerimizle omuz omuza yürümeye; Buharkent'in ve bölgemizin ticari kalkınmasına değer katmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

"İş dünyamızın talep, görüş ve beklentileri üzerine verimli istişarelerde bulunduk"

Etkinliğin oldukça verimli geçtiğini ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Nazilli Ticaret Odamız tarafından ilçemizde düzenlenen üye buluşmaları toplantısına katıldık. İlçemizin ve bölgemizin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak konuların ele alındığı toplantıda, iş dünyamızın talep, görüş ve beklentileri üzerine verimli istişarelerde bulunduk. Nazik ev sahipliği ve ilçemize gösterdiği ilgi dolayısıyla Nazilli Ticaret Odası Başkanımız Sayın Nuri Arslan'a teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum"

Etkinlik hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - AYDIN