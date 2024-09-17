NEET Gençlere Veriyle Gelecek Projesi Sertifika Töreni - Son Dakika
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Ekonomi

NEET Gençlere Veriyle Gelecek Projesi Sertifika Töreni

TÜRKONFED, NEET gençlerine yönelik Veriyle Gelecek Projesi sertifika töreni düzenledi.

17.09.2024 14:49
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Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığının sözleşme yöneticisi, İŞKUR'un operasyon faydalanıcısı olduğu Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO) kapsamında hayata geçirilen "Veriyle Gelecek Projesi"nin sertifika töreni gerçekleştirildi.

TÜRKONFED açıklamasına göre, proje kapsamında, NEET olarak nitelendirilen, eğitimde, istihdamda veya mesleki eğitimde olmayan 15-29 yaş arasındaki 80 genç, dört grup halinde gerçekleşen yüz yüze veri bilimi eğitim programında 120 saat boyunca eğitimlere katıldı.

Çevrim içi girişimcilik programı ve uzun vadeli istihdam edilebilirlik becerileri eğitimleriyle gençlerin vizyon değişimi sağlanarak, istihdamda kalıcı olmaları, iş dünyasında güçlenmeleri planlandı.

MEB-üniversite onaylı sertifikaların sahibi olan katılımcılardan mesleki eğitimde başarılı olan 20 kişi işbaşı eğitimlerine hak kazandı. Üç kişi direkt işe başlarken, kalan 17 kişi çeşitli şirketlerde üç haftalık işbaşı eğitimlerine katıldı.

Katılımcılardan üçünün de işbaşı eğitimlerini aldıkları firmalarda tam zamanlı olarak işe girişleri yapıldı. Diğer katılımcılar, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları tarafından desteklenerek, kariyer koçları tarafından Kişisel Aksiyon Planları (IAP) hazırlandı. Gençler, IAP'a göre iş görüşmelerine, iş kulüplerine, seminerlere, istihdam fuarlarına ve kariyer günlerine katıldı.

Proje kapsamında 66 firmanın ve NEET'lerin katılımıyla Dijital Kariyer Fuarı düzenlendi. Bu kapsamda NEET'ler startup kurucuları, üst düzey yöneticiler ve gözde şirketlerin İK uzmanlarıyla buluşma fırsatı yakaladı.

9 online webinar-seminer gerçekleştirilerek NEET'ler alanlarıyla ilgili farklı konularda bilgi sahibi olup, iş dünyasına katılımları için yönlendirilme fırsatı elde etti. Ayrıca NEET'ler, konuşmacılardan ilham alarak, onların iş deneyimlerinden faydalandı.

Kaynak: AA

İş Dünyası, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi NEET Gençlere Veriyle Gelecek Projesi Sertifika Töreni - Son Dakika

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