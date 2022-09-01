Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünde başlayan "Zafer Ultra Maratonu" yarılandı

Nef Vakfı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve Büyük Taarruz Rotasını izleyen dünyanın en zorlu ve anlamlı maratonlarından "Zafer Ultra Maratonu"nun üçüncü günü de başarıyla tamamlandı.

Nef'ten yapılan açıklamaya göre, Büyük Taarruz 'un 100. yıl dönümünde Afyon Yıldırım Kemal Şehitliği'nde başlayan maratonun üçüncü gününde sporcular 55 km koşarak, Kütahya- Dumlupınar etabını tamamlarken, maratonu da yarılamış oldular.

Afyon Kocatepe Anıtı'nda halkın da 7.5 km'lik rotada katılım gösterdiği koşu ile başlayan Zafer Ultra Maratonu'nun gelenekselleştirilmesi ve yüzyıllar boyunca yine Atatürk ve silah arkadaşlarının yolunda koşulması hedefleniyor.

Zafer Ultra Maratonu'nun üçüncü gününü Yıldırım Kemal Şehitliği'nde başlayarak Dumlupınar Şehitliği'nde tamamlayan sporcular, ilk gün 70 km, ikinci gün 65 km, üçüncü gün ise 55 km koştu. Toplamda 6 gün sürecek maratonun 295 kilometrelik bir koşu güzergahı içeriyor.

30 Ağustos'ta Afyon Kocatepe Anıtı'ndan başlayan Zafer Ultra Maratonu, Manisa- Salihli, Turgutlu ve İzmir- İnciraltı güzergahında devam edecek ve 4 Eylül'de İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanacak.

Saat 17.00'de tamamlanacak olan maratonun kapanışına Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, ünlü tarihçi İlber Ortaylı ile katılarak, sporculara madalyalarını takdim edecek.

Sanal koşu ile şehit ve gazi çocuklarına destek

Büyük Taarruz ruhunu tüm Türkiye'ye yayacak etkinlikler dizisi içinde Zafer Sanal Koşusu'nun da planlandığı aktarılan açıklamada, hedefin, bulunan konum fark etmeksizin mümkün olduğunca fazla insanın ortak amacın bir parçası olmasını sağlamak olduğu ifade edildi.

Dünyanın ve Türkiye'nin her yerinden kaydolarak, bulunduğunuz şehirde koşarak ya da yürüyerek destek vereceğiniz sanal koşudan toplanacak bağışlar, Nef Vakfı aracılığıyla şehit ve gazi çocuklarının eğitimlerine destek olarak bağışlanacak.