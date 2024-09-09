Nef Vakfı Burs Başvuruları Başlıyor

Ekonomi

Üniversite öğrencilerine burs desteğine devam eden Nef Vakfı'nın "Yüksek Eğitim Bursu" başvuru tarihleri belli oldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Nef Vakfı, öğrencilerin eğitim hayatına bu yıl da yüksek öğrenim burslarıyla destek oluyor.

KYK bursu ve öğrenim kredisi almanın engel olmayacağı burs başvuruları için internet sitesinden çevrim içi başvuru yapılabilecek. Başvurular 13 Eylül'de başlayıp, 22 Eylül'de sona erecek.

Nef Vakfı yüksek öğrenim burs başvurularında 6 Şubat'ta meydana gelen depremde ailesini kaybetmiş, kalıcı sağlık sorunu yaşayan öğrencilerle birlikte ebeveynleri hayatta olmayan ve üniversite giriş sınavında yüksek başarı sıralamasına sahip olan öğrenciler öncelikli olarak değerlendirilecek.

Bireysel ve toplumsal zenginliklerin ortaya çıkması ve yaşatılmasına katkıda bulunma hedefiyle çok sayıda farkındalık çalışmasına imza atan Nef Vakfı, Türkiye genelinde devlet üniversitesinde okuyan öğrencilere 10 ay boyunca kesintisiz olarak sunduğu burs ile "Verdiğimiz kadar zenginiz, varlığımız kadar değil" misyonuna da katkıda bulunuyor.