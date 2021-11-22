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Netflix'in Türkiye ekonomisine katkısı 582 milyon TL olarak açıklandı - Son Dakika

Netflix'in Türkiye ekonomisine katkısı 582 milyon TL olarak açıklandı

22.11.2021 10:56
Netflix'in Türkiye ekonomisine katkısı 582 milyon TL olarak açıklandı

Netflix, 2018'den bu yana yayına giren 10'dan fazla Türk yapımında 3 bin 300'den fazla kişiye istihdam sağladı. Ayrıca platform yerli dizileri ekonomiye de 582 milyon TL katkı sağladı.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Netflix, 'Hakan: Muhafız'ın lansmanından bu yana tüm Türk yapımlarına yaptığı harcamaların yarattığı ekonomik etkiyi bağımsız bir uluslararası danışmanlık şirketi ile ölçtü. Buna göre, Netflix'te 2018'den bu yana yayına giren 10'dan fazla Türk yapımı yerli dizileri ekonomiye 583 milyon TL katkı sağladı ve 3 bin 300'den fazla kişiye istihdam yarattı.

Önümüzdeki dönemde daha çok Türk yapımına yatırım yapacağını açıklayan şirket, 10 yapımın daha yolda olduğunu söyledi.

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

Türkiye'nin küresel ticaretine ve kültürel tanıtımına katkıda bulunma potansiyelini önemsediklerini söyleyen Netflix Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Mavili, içerik yatırımlarına devam edeceklerini açıkladı. Netflix'in önümüzdeki aylarda Türk yapımlar için daha geniş bir döneme gireceğini söyleyen Mavili, "Hem sayı hem de içerik çeşitliliği artacak" dedi.

"FENOMEN YAPIMLAR ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Türk içeriklerini dünyanın zirvesine taşıyacağına inandıklarını belirten Mavili, "Hayallerimizi gerçekleştirebilmek için çalışmalarımız hızlanacak. Bu ülkenin yetenekli ve yaratıcı ekiplerinin elinden, dünya çapında fenomen olacak Türk yapımları çıkarmak istiyoruz. Pera Palas'ta Gece Yarısı, Uysallar, Sıcak Kafa, Aşk Taktikleri, Erşan Kuneri, Kuş Uçuşu, Yakamoz S-245, Başka Bir Benlik, Aşıklar Bayramı ve adı henüz açıklanmayan Berkun Oya filmi dahil. Ancak bunlarla sınırlı olmayan, gelecek yılın başlarında duyurulacak çok sayıda başlığa imza atıyoruz" diye konuştu.

Netflix'in Türkiye ekonomisine katkısı 582 milyon TL olarak açıklandı

Netflix, Magazin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Netflix'in Türkiye ekonomisine katkısı 582 milyon TL olarak açıklandı - Son Dakika Ekonomi


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