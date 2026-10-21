Netflix'in üçüncü çeyrek geliri yıllık yüzde 12 artışla 12,9 milyar dolara ulaştı

Küresel yayın platformu Netflix'in geliri, bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 12 artarak 12,9 milyar dolara yükseldi.

Netflix, 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 12 artışla 12,9 milyar dolara ulaştı. Firmanın geliri, 2025'in aynı döneminde 11,5 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Netflix, üçüncü çeyrekte gelirindeki artışın ağırlıklı olarak üye sayısındaki ve fiyatlandırmadaki artışın etkisiyle abonelik gelirlerinin yükselmesinden kaynaklandığını bildirdi. Reklam gelirlerindeki büyümenin yanı sıra döviz kurlarındaki değişimler de gelir artışına olumlu katkı sağladı.

Şirket, bu yılın son çeyreğinde gelirinin 13,4 milyar dolara ulaşmasını beklediğini açıkladı.

Netflix, 2026 yılının tamamına ilişkin gelir tahminini 51,1 milyar dolar olarak belirledi.

Şirket, 2026 yılı reklam geliri beklentisini ise yaklaşık 3 milyar dolardan 2,7 milyar dolara indirdi.

Netflix'in net karı da yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 44 artarak 3,66 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı, 2025'in aynı döneminde 2,54 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Firmanın geçen yılın üçüncü çeyreğinde 59 sent olan hisse başına karı, bu yılın aynı döneminde 87 sente çıktı.