 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nevşehir'de Ekmek Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir'de Ekmek Fiyatları Yükseldi

Nevşehir'de 6 lira 50 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 7 lira 50 kuruşa yükseldi. Artan maliyetler nedeniyle ekmek fiyatları da arttı. Yeni fiyat tarifesine göre Nevşehir simidi 6 liraya, içli pide yapımı ise 10 liraya yükseldi.

Nevşehir\'de Ekmek Fiyatları Yükseldi
29.12.2023 - 12:17,  Güncelleme: 12:18
Abone Ol

Nevşehir'de 6 lira 50 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 7 lira 50 kuruşa yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, artan maliyetler Nevşehir'de ekmek fiyatlarının da artmasına neden oldu. Buna göre, 1 Ocak 2024 Pazartesi gününden itibaren 200 gram ekmeğin satış fiyatı 7 lira 50 kuruşa yükseltildi. Yeni fiyat tarifesine göre Nevşehir simidi 6 liraya yükselirken, içli pide yapımı da 8 lira 50 kuruştan 10 liraya yükseldi.

Nevşehir'de 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle ekmek ve simitler yeni fiyattan satılacak. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Nevşehir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nevşehir'de Ekmek Fiyatları Yükseldi - Son Dakika


12:45
Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi
12:13
2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı 2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı
12:07
106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı 106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı
11:59
Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi
11:35
İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı
11:34
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:21
Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu
11:19
Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası

Son Dakika
12:45 Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi
12:13 2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı
12:07 106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı
11:59 Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi
11:35 İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı
11:34 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:21 Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu
11:19 Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
11:17 BOTAŞ, doğal gaza ocakta zam yapmadı
11:06 Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 13:17:35. #1.11#
SON DAKİKA: Nevşehir'de Ekmek Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement