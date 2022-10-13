Nevşehir haberleri | Vali Becel: "Çerezlik kabak çekirdeğinde, Türkiye'nin yüzde 31'ini Nevşehir üretiyor" - Son Dakika
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Nevşehir haberleri | Vali Becel: "Çerezlik kabak çekirdeğinde, Türkiye'nin yüzde 31'ini Nevşehir üretiyor"

13.10.2022 15:01

Nevşehir bölgesinden gelen habere göre Vali Becel: "Çerezlik kabak çekirdeğinde, Türkiye'nin yüzde 31'ini Nevşehir üretiyor" Vali Becel; çiftçi kadınlar ile kabak çekirdeği ayıkladıNEVŞEHİR Kıraç ve sulu şartlarda üretimi yapılabilen, yetiştiriciliği ve pazarlamasındaki avantajları nedeniyle Nevşehir bölgesinde tercih edilen...

Vali Becel: "Çerezlik kabak çekirdeğinde, Türkiye'nin yüzde 31'ini Nevşehir üretiyor"

Vali Becel; çiftçi kadınlar ile kabak çekirdeği ayıkladı

NEVŞEHİR Kıraç ve sulu şartlarda üretimi yapılabilen, yetiştiriciliği ve pazarlamasındaki avantajları nedeniyle Nevşehir bölgesinde tercih edilen çerezlik Kabak çekirdeği hasadı yapıldı.

Nevşehir'in Kaymaklı kasabasında bulunan Çiftçi Musa Güney'e ait tarlada yapılan hasada Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'de katıldı. Vali Becel, önce üretim hakkında yetkililerden bilgi aldıktan sona kadınlarla birlikte kabak çekirdeği ayıkladı. Vali Becel burada yaptığı açıklamada, "Kabak çekirdeği coğrafi işaretli ürünlerimizden bir tanesi. Kabak çekirdeği alanında Türkiye'nin üretiminin yüzde 31'ini karşılıyoruz. Yıllık 20 bin tonun üzerinde bir üretimimiz var. Bölgede patates, kuru fasulye ve kuru üzümden sonraki en önemli ürünümüz. Geleceğin dünyasında gıdanın ön plana çıkacağını hepimiz biliyoruz. İlimizde de bu alternatif ürünlerin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Kıraç ve sulu şartlarda üretimi yapılabilen, yetiştiriciliği ve pazarlamasındaki avantajları nedeniyle bölgemizde tercih edilen çerezlik kabak üretimi Nevşehir'de 234 bin 225 dekar alana ulaştı. 20 bin 325 ton üretim ile Ülkemiz çerezlik kabak üretiminin yüzde 31 ini karşılamakta ve ülkemiz üretiminde ilk sırada yer almakta. Ürgüp Sivrisi, Hanım Tırnağı ve Çerçeveli olarak yörede isimlendirilen çeşitlerin üretimi büyük ölçüde sulu şartlarda gerçekleştirilmekte, bu nedenle verim yüksek olmakta. Çerezlik kabak çekirdeğinde susuz şartlarda 40 - 70 kg/dekar, sulu şartlarda 90-120 kg/dekar verim alınmakta.

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Nevşehir haber... Vali Becel: 'Çerezlik kabak çekirdeğinde Türkiye'nin yüzde 31'ini Nevşehir üretiyor' Nevşehir haber... Vali Becel: 'Çerezlik kabak çekirdeğinde Türkiye'nin yüzde 31'ini Nevşehir üretiyor' Nevşehir gündem haberleri: Nevşehir Valisi Becel, kadınlarla kabak çekirdeği ayıkladı Nevşehir gündem haberleri: Nevşehir Valisi Becel, kadınlarla kabak çekirdeği ayıkladı
Kaynak: İHA

Nevşehir, Türkiye, Becel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nevşehir haberleri | Vali Becel: 'Çerezlik kabak çekirdeğinde, Türkiye'nin yüzde 31'ini Nevşehir üretiyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir haberleri | Vali Becel: "Çerezlik kabak çekirdeğinde, Türkiye'nin yüzde 31'ini Nevşehir üretiyor" - Son Dakika
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