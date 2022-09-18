Nevşehir'de hibe tohumla yağlık ayçiçeği ekimine yönelen üreticiler verimden memnun - Son Dakika
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Nevşehir'de hibe tohumla yağlık ayçiçeği ekimine yönelen üreticiler verimden memnun

18.09.2022 11:04
Nevşehir'de hibe tohumla yağlık ayçiçeği ekimine yönelen üreticiler verimden memnun

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığınca hibe edilen ayçiçeği tohumundan elde ettikleri ürünün hasadına başladı.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığınca hibe edilen ayçiçeği tohumundan elde ettikleri ürünün hasadına başladı.

Hacıbektaş ilçesinin toprak yapısının uygunluğu nedeniyle nisan ayında düzenlenen törenle çiftçilere dağıtılan yağlık ayçiçeğinde verim üreticiyi memnun etti.

Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Hacer Doğanay, AA muhabirine, ilçede birçok üreticiden yağlık ayçiçeği tohumu talebi geldiğini belirtti.

Yaklaşık 426 bin dekar ekim alanına sahip ilçenin ilerleyen yıllarda ayçiçeğiyle anılabileceğini belirten Doğanay, şunları söyledi:

"İlçemizde ağırlıklı olarak arpa, buğday ve nohut ekimi yapılıyor. Bu yıl Bakanlığımızın Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün yaptığı planlamayla ayçiçeği ekimine önem verildi. Çiftçiye hibe tohum yardımı yapılarak ekim alanları genişletildi. İlçemizde 3 bin 400 dekar alana ekim yapılırken bu yıl ekim alanı 7 bin 650 dekar oldu. İlçedeki üreticilere Bakanlığımızca 1520 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Bölgeye ekilen ayçiçeğinin yüzde 40'ını bu tohumlar karşıladı. Dekar başına ortalama 150 kilogram verim elde ediliyor. 1150 ton rekolte bekliyoruz. Bu yıl verime bakılınca ayçiçeği ekimi yaygınlaşabilir. Çiftçiler arpa ve buğdaydan ziyade alternatif ürünlere yönelebilir. Vatandaş yeni tohumla tanıştıkça ekim tercihleri değişebiliyor."

"Verim güzel"

Çiftçilerden Ali Fuat Altınsoy önceki yıllarda da ayçiçeği ekimi yaptığını ancak hibe yerli tohumla verimin arttığını belirtti.

İlçe genelinde hibe tohum sayesinde ekim alanının da arttığını dile getiren Altınsoy, "Tarlalardan dekar başına 150-200 kilogram verim alıyoruz. Bu yıl ekim alanımızı fazlalaştırdık, 1050 dekar alana ektik. Hasadın sonuna doğru geliyoruz. Arpa, buğday ekenler tarlayı nadasa bırakmayıp yağlık ayçiçeği ekerse artı bir gelir olur." diye konuştu.

Sami Dişli ise ilçe genelindeki tarlalara çoğunlukla hububat ekildiğini, alternatif ürün çerçevesinde ekilen yağlık ayçiçeğinde verimin memnun edici düzeyde olmasının bu alışkanlığı değiştirebileceğini söyledi.

Dişli, "Ayçiçeği, tohum desteğiyle bu sene biraz daha fazla ekildi. İklim şartları da iyiydi. Verim güzel. Tarlaları nadasa bırakmamış oluruz. Vatandaş, arpa, buğdaydan sonra ayçiçeği ekebilir." ifadelerini kullandı.

Ünal Çelen de verimden memnun olduklarını anlatarak, yağlık ayçiçeğinin ilçede üretilen ürünlerle ilgili alışkanlıkların değişmesini sağlayabileceğini belirtti.

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Kaynak: AA

Hacıbektaş, Nevşehir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nevşehir'de hibe tohumla yağlık ayçiçeği ekimine yönelen üreticiler verimden memnun - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Nevşehir'de hibe tohumla yağlık ayçiçeği ekimine yönelen üreticiler verimden memnun - Son Dakika
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