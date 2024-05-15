Nevşehir ve Antalya'daki Taşınmazların Özelleştirme İhaleleri Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Nevşehir ve Antalya'daki Taşınmazların Özelleştirme İhaleleri Tamamlandı

Nevşehir ve Antalya\'daki Taşınmazların Özelleştirme İhaleleri Tamamlandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Nevşehir ve Antalya'daki taşınmazların özelleştirme ihalelerini tamamladı. Nevşehir'deki 8 bin 570 metrekarelik taşınmazın en yüksek teklifi 183 milyon lira ile Osman Güngör tarafından verildi. Antalya'daki 7 bin 514 metrekarelik taşınmazın ise en yüksek teklifi 90 milyon lira ile Binbay Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapıldı.

15.05.2024 16:00
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Nevşehir ve Antalya'daki taşınmazların özelleştirme ihaleleri gerçekleştirildi.

ÖİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir'in merkez ilçesinde bulunan Sümer Holding AŞ'ye ait 8 bin 570 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi tamamlandı.

İhalede en yüksek teklifi veren yatırımcı, 183 milyon lirayla Osman Güngör oldu.

Maliye Hazinesine kayıtlı Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 7 bin 514 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesinde ise en yüksek teklif, 90 milyon lirayla Binbay Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Nevşehir ve Antalya'daki Taşınmazların Özelleştirme İhaleleri Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir ve Antalya'daki Taşınmazların Özelleştirme İhaleleri Tamamlandı - Son Dakika
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