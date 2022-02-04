New York borsası ABD'de beklentileri aşan istihdam verisi sonrası karışık seyirle açıldı

New York borsası, ABD'nin beklenenden güçlü gelen istihdam verisinin ardından haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 azalarak 35.088,31 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 azalışla 4.476,31 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,25 artışla 13.913,1 puana ulaştı.

ABD'de dün açıklanan bilançolarda karlılığın beklentilerin altında kalmasıyla düşüş gösteren endeksler, ülkede ocak ayı istihdamının beklentileri aşması sonrası bugün açılışta karışık bir seyir izledi.

ABD'de tarım dışı istihdam, Omicron varyantıyla birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa rağmen ocakta 467 bin kişi artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı. İşsizlik oranı ise aynı dönemde yüzde 3,9'dan yüzde 4'e çıktı.

Analistler, beklenenden güçlü gelen istihdam verisinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasındaki sıkılaşma planına bağlı kalacağını teyit ettiğini belirtti.

İstihdam raporunun açıklanmasının ardından, tahvil getirilerinde ve dolar endeksinde yükseliş görüldü.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,90 ile Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Avro Bölgesi'nin gösterge tahvili olan 10 yıl vadeli Almanya tahvili faizi de yüzde 0,208 ile Mart 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 95,58 seviyesine yükseldi.

Petrol fiyatları da yukarı yönlü seyrini sürdürürken, Brent petrolün varili 93 dolardan, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 92 dolardan alıcı buldu.