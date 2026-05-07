New York Borsası Barış Umutlarıyla Yükseldi

07.05.2026 00:07
Orta Doğu'da barış beklentisiyle New York borsası yükseliş yaşadı; Dow %1,24 arttı.

NEW New York borsası, Orta Doğu'da barış umutlarıyla günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 1,24 artarak 49.910,59 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,46 artışla 7.365,12 puana, Nasdaq endeksi yüzde 2,03 kazançla 25.838,94 puana çıktı.

ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserlik artarken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, İran ile nihai bir anlaşmaya varılması yönünde ilerleme kaydedildiğini ve Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirdi.

Analistler, bu gelişmenin Hürmüz Boğazı kaynaklı jeopolitik tansiyonu düşürdüğünü ve ABD/İsrail ile İran arasındaki savaşın diplomatik yollarla sonlandırılabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini belirtti.

Bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Trump, "İran'ın, üzerinde anlaşılanı vermeyi kabul edeceğini varsayarsak ki bu büyük bir varsayım olur, zaten efsanevi olan Destansı Öfke Operasyonu sonuna gelmiş olur." ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın üzerinde anlaşılan konuları kabul etmemesi halinde "bombardımanın öncekinden daha yüksek ve yoğun düzeyde tekrar başlayacağı" tehdidinde bulundu.

Orta Doğu'da barışın sağlanabileceğine dair iyimserlikle Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.30 itibarıyla yüzde 7'nin üzerinde azalışla 102,04 dolar olurken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 6 civarı düşüşle 95,85 dolardan alıcı buldu.

Kurumsal tarafta, çip şirketi Advanced Micro Devices (AMD), dün piyasaların kapanışının ardından yayımladığı bilançosunda, güçlü kar ve gelir bildirdi. Mevcut çeyreğe dair gelir tahminleri de beklentileri aşan AMD'nin hisseleri yüzde 18,6 değer kazandı.

Bugün finansal sonuçlarını açıklayan medya devi Walt Disney'in geliri ve karı da beklentilerin üzerinde gelirken, şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 7,5 yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de nisanda hızlanan özel sektör istihdamı 109 bin kişilik artış kaydetti.

Kaynak: AA

