New York borsası düşüşle kapandı

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet endeksi, ağustosta aylık bazda 0,2 puanlık artışla 56,9 değerine çıkarak 4 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Hizmet sektöründeki büyümenin sürdüğüne işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi 55,1 değerini alması yönündeydi.

Kaynak: AA

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