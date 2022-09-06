New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
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New York borsası düşüşle kapandı

06.09.2022 23:34
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, beklenenden iyi gelen ekonomik verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik beklentileri artırmasıyla günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, beklenenden iyi gelen ekonomik verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik beklentileri artırmasıyla günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,55 azalışla 31.145,30 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,41 azalarak 3.908,19 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,74 kayıpla 11.544,91 puana indi.

ABD'de dün Emek Günü tatili nedeniyle kapalı olan piyasalar, açılışta gösterdiği pozitif seyrin ardından yönünü negatife çevirdi.

Endekslerdeki aşağı yönlü harekette, ABD'de geçen hafta beklenenden güçlü gelen istihdam verisinin ardından hizmet sektörüne ilişkin verilerin de beklenenden iyi gelmesiyle Fed'in yüksek enflasyon karşısında faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik beklentilerin artması etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet endeksi, ağustosta aylık bazda 0,2 puanlık artışla 56,9 değerine çıkarak 4 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Hizmet sektöründeki büyümenin sürdüğüne işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi 55,1 değerini alması yönündeydi.

Söz konusu veri, ülke ekonomisinin parasal sıkılaşmaya karşı dirençli olduğuna dair bir işaret olarak yorumlandı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda da Fed'in bu ay 75 baz puan faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 72'ye yükseldi.

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Kaynak: AA

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