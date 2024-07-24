New York Borsası Bilanço Sezonunda Düşüşle Başladı

Ekonomi

New York borsası, ABD'de büyük şirketlerin bilançoları takip edilirken güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,37 azalarak 40.210,63 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,90 azalışla 5.505,84 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,46 kayıpla 17.733,91 puana düştü.

ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçları yatırımcıların odağında bulunurken, Alphabet ve Tesla gibi büyük teknoloji şirketlerinin hayal kırıklığı yaratan finansal sonuçları sonrası pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

Dün piyasaların kapanmasının ardından bilançolarını açıklayan şirketlerden biri olan ABD'li teknoloji devlerinden Alphabet'in hisseleri, şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde geliri ve karının beklentileri aşmasına karşın YouTube reklam gelirinin beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri de şirketin dün açıkladığı finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamamasının ardından yüzde 9'un üzerinde geriledi.

Finansal hizmetler şirketi Visa'nın hisseleri de ödeme hacmindeki yavaşlama sonrası yüzde 4'ten fazla düştü.

ABD'de bugün de IBM gibi şirketlerin finansal sonuçlarının yatırımcıların odağında olduğunu belirten analistler, şirketlerin bilançolarının hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Analistler, makroekonomik veri tarafında ise imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yakından takip edileceğini aktardı.