New York Borsası Çatışmalarla Düşüşte

06.03.2026 01:03
Orta Doğu'daki çatışmalar petrol fiyatlarını artırırken, New York borsası günü düşüşle kapattı.

New York borsası, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların petrol fiyatlarını yukarı çekmesiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 700 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,61 azalarak 47.954,74 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,56 azalışla 6.830,71 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,26 kayıpla 22.748,99 puana indi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri sürerken petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu körükleyebileceğine dair endişelerle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında yer alırken, küresel ticaret için önemli bir güzergah olan Hürmüz Boğazı'nda trafiğin durma noktasına gelmesiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş yeniden hızlandı.

Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 00.20 itibarıyla yüzde 3,1 artarak 83,9 dolar olurken, aynı saatte gün içinde 80 doların üzerini gören Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 6,2 artışla 79,3 dolardan alıcı buldu.

Analistler, jeopolitik gerilimin ve Hürmüz Boğazı'ndaki aksamanın uzamasının enerji ve nakliye maliyetlerini yükseltebileceğini, bunun da enflasyonist baskıları artırırken ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politika kararlarını zorlaştırabileceğini belirtti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, Bloomberg televizyonuna verdiği röportajda, ABD ve İsrail'in İran ile savaşı karşısında Merkez Bankasının nasıl tepki vereceğinin, bu durumun ABD ekonomisi üzerindeki etkisinin ne kadar süreceğine bağlı olacağını söyledi.

Benzin fiyatlarının yükselmesinin enflasyonist bir durum olduğunu belirten Barkin, "Teoride para politikası kısa vadeli şokları göz ardı eder ancak uzun vadeli şokları göz ardı etmezsin ve bence insanlar bu konuda çok fazla değerlendirme yapmak zorunda kalacak." dedi.

Barkin, Fed'in geçen yılki faiz indirimlerinin "iş gücü piyasasına yönelik risklerin arttığı, enflasyona yönelik risklerin ise azaldığı yönündeki algıya" dayandığını anımsatarak, ancak son birkaç ayda gelen verilerin bunun ters yönde hareket ettiğine işaret ettiğini aktardı.

Makroekonomik veri cephesinde ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Şubat ile biten haftada değişmeyerek 213 bin seviyesinde kaldı ve beklentilerin altında gerçekleşti.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, 2025'in son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti geçen yıl ekim-aralık döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Ayrıca ABD'de ithalat fiyat endeksi ocakta aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artarken, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Analistler, ABD'de iş gücü piyasasının durumuna dair daha fazla bilgi için bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yakından takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

