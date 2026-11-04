New York borsası Demokratların Kongrede çoğunluk kazanmasıyla yükselişle açıldı - Son Dakika
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New York borsası Demokratların Kongrede çoğunluk kazanmasıyla yükselişle açıldı

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ABD ara seçimlerinde Demokratların Kongre'nin iki kanadında çoğunluk kazandığını gösteren sonuçların ardından New York borsası yükselişle açıldı. Açılışta Dow Jones yüzde 1,2 artışla 52.410,23 puana, S&P 500 yüzde 0,88 ve Nasdaq yüzde 1,1 yükseldi.

New York borsası, ABD'deki ara seçimlerde Demokratların Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu elde ettiğini gösteren sonuçların ardından güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 1,2 artarak 52.410,23 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,88 artışla 7.635,81 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 1,1 kazançla 25.652,78 puana yükseldi.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminde düzenlenen ara seçimlerde sonuçlar Kongredeki güç dengesinin değişeceğini gösterirken pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

ABD halkı dün Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ile Senatodaki 100 sandalyenin 35'i için sandık başına gitti.

Resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar Senato'da 54, Temsilciler Meclisinde ise 228 sandalyeye ulaştı. Böylece Trump'ın liderliğindeki Cumhuriyetçiler Kongrenin her iki kanadında da çoğunluklarını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump ise ara seçim sonuçlarını kabul etti ve Demokratlarla çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Analistler, Kongrenin her iki kanadında da çoğunluğu elde eden Demokratların, Trump yönetiminin politikaları üzerinde denetleyici bir rol üstlenmesinin beklendiğini kaydetti.

Seçim sonuçlarının Trump yönetiminin yasama gündemini hayata geçirme kapasitesini sınırlayabileceği ve Washington'da siyasi tıkanıklığı artırabileceği değerlendirilirken, kapsamlı politika değişikliklerinin daha sınırlı kalabileceği beklentisi pay piyasalarındaki yükselişi destekledi. Öte yandan, yapay zekaya yönelik düzenlemelerin sıkılaştırılabileceği endişeleri veri merkezi şirketlerinin hisseleri üzerinde baskı oluşturdu.

Veri merkezi işletmecilerinden Applied Digital'ın hisseleri yüzde 4'ün ve Core Scientific'in hisseleri yüzde 7'nin üzerinde değer kaybetti.

Seçimlerde Cumhuriyetçilerin en büyük destekçilerinden biri olarak öne çıkan iş insanı Elon Musk'ın yöneticisi olduğu SpaceX ve Tesla'nın hisselerinde de sırasıyla yüzde 5'in ve yüzde 4'ün üzerinde düşüş görüldü.

Demokratların Kongre'deki zaferi ve Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmesinin siyasi belirsizlik ve riskleri azaltmasıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,935'e geriledi.

Petrol fiyatlarında da düşüş görülürken, Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı TSİ 17.30 itibarıyla yüzde 3 azalarak 100,47 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da 93,25 dolardan alıcı buldu.

Devam eden bilanço sezonu da yatırımcıların gündemindeki yerini korurken, yarı iletken şirketi Advanced Micro Devices'ın (AMD) dün piyasa kapanışının ardından açıkladığı finansal sonuçları beklentileri aşarken hisseleri yataya yakın seyretti.

ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın hisseleri ise şirketin üç aylık karının piyasa beklentilerini aşmasının ardından yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde iş gücü piyasasının durumuna ilişkin göstergeler takip ediliyor. Ülkede bugün açıklanan verilere göre özel sektör istihdamı ekimde 86 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriDow JonesNew YorkPolitikaEkonomiSon Dakika

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