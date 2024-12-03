New York Borsası Düşüşle Açıldı

Ekonomi

NEW New York borsası güne hafif düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,03 azalarak 44.769,58 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 kayıpla 6.042,97 puana ve ?Nasdaq endeksi yüzde 0,2 azalışla 19.364,34 puana indi.

Yatırımcılar ABD'de bu hafta açıklanacak önemli istihdam verilerini beklerken, pay piyasalarında yeni işlem gününün açılışında negatif seyir izlendi.

Analistler, istihdam verilerinden alınacak sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizlikleri kısmen giderebileceğini belirterek, yatırımcıların Fed yetkililerinin açıklamalarını da takip edeceğini kaydetti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller dünkü konuşmasında, aralık toplantısında politika faizinde bir indirime destek verme eğiliminde olduğunu ifade etti.

New York Fed Başkanı John Williams da enflasyonun yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair güven verici nedenler olduğuna işaret ederek, gelecekteki politika kararlarının verilere bağlı olacağını belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 18 Aralık'ta açıklayacağı para politikası kararında yüzde 74 ihtimalle 25 baz puanlık indirime gidebileceği tahmin edildi.

Kurumsal tarafta ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, çelik üreticisi US Steel'ın Japon şirket Nippon Steel tarafından satın alınmasını engelleyeceğini belirtmesi sonrasında US Steel'ın hisseleri yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti.

Öte yandan, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını belirterek ülkede "sıkıyönetim" ilan etmesi sonrasında ülkenin para birimi won sert düşüş yaşadı.

ABD doları, TSİ 17.40 itibarıyla iki yılın en düşük seviyesine gerileyen won karşısında yaklaşık yüzde 1,8 değer kazandı.