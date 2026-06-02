New York borsası güne düşüşle başladı

02.06.2026 17:32
Dow Jones endeksi, ABD-İran müzakereleri ve yapay zeka gelişmeleriyle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,32 azalarak 50.912,84 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 azalışla 7.595,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,20 kayıpla 27.030,07 puana indi.

ABD ve İran arasında müzakerelerin devam ettiğine dair haber akışı ile yapay zeka alanındaki gelişmelerin yarattığı iyimserlikle dün rekor seviyelerde günü tamamlayan endeksler, yeni işlem gününün açılışında negatif bir seyir izledi.

Jeopolitik tarafta Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında olmayı sürdürürken, ABD Başkanı Donald Trump dün İran'ın ABD ile müzakereleri askıya aldığı yönündeki açıklamasına karşın bu ülke ile "müzakerelerin hızlı bir tempoda" devam ettiğini bildirmişti.

Öte yandan Nvidia'nın Microsoft ile işbirliği içinde geliştirdiği ve gelişmiş yapay zeka uygulamalarını doğrudan bilgisayarlarda çalıştırabilen yeni nesil RTX Spark çipini tanıtması da dün piyasalardaki yapay zeka kaynaklı iyimserliği desteklemişti.

ABD'nin büyük teknoloji şirketlerinden Alphabet'in ise yapay zeka altyapısına yönelik yatırımlarını finanse etmek amacıyla toplam 80 milyar dolarlık sermaye artırımı planı açıklamasına karşın hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

Teknoloji şirketi Hewlett Packard Enterprise'ın (HPE) hisseleri, beklentileri aşan finansal sonuçları ve güçlü görünümünün etkisiyle yüzde 34'ü aşkın yükseldi.

Marvell Technology'nin hisseleri de Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang'ın bir konferansta şirketi "bir sonraki trilyon dolarlık şirket" olarak nitelendirmesinin ardından yüzde 15'in üzerinde değer kazandı.

Orta Doğu'daki gerilimin enerji arzı ile ekonomiye etkilerine ilişkin endişeler sürerken, bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler de yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bu kapsamda ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi bugün yayımlanacak JOLTS açık iş sayısı verileri iş gücü piyasasının görünümüne ilişkin ipuçları vermesi açısından yakından takip edilecek.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
