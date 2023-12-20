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New York Borsası, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin endişelerle düşüşle başladı - Son Dakika
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New York Borsası, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin endişelerle düşüşle başladı

New York borsası güne düşüşle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,10, S&P 500 endeksi yüzde 0,08 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti. Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentiler ve kişisel tüketim harcamaları verilerinin etkisiyle piyasalarda oynaklık yaşanması bekleniyor.

New York Borsası, Fed\'in faiz indirimlerine ilişkin endişelerle düşüşle başladı
20.12.2023 - 18:25,  Güncelleme: 18:28
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New York borsası güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,10 azalışla 37.520,13 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 azalarak 4.764,73 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,20 kayıpla 14.973,36 puana geriledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yıl başlayacağı yönünde süren iyimserlikle hafta başından bu yana pozitif seyrin izlendiği pay piyasalarında yeni işlem gününün açılışında negatif bir seyir izlendi.

Analistler, bu hafta açıklanacak olan ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları verilerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini belirtti, Banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam etmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Tahvil piyasalarında da yön arayışının öne çıktığı görüldü. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,87 ile temmuzdan bu zamana kadarki en düşük seviyesini kaydetti.

Kurumsal tarafta ise FedEx hisseleri, şirketin gelir beklentilerini düşürmesi ve finansal sonuçlarının beklenenden düşük gelmesi sonrası yüzde 11'e yakın değer kaybetti.

Kaynak: AA
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