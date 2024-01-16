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New York Borsası Düşüşle Başladı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününde düşüşle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,26 azalışla 37.493,54 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,24 azalarak 4.772,35 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,43 kayıpla 14.908,26 puana geriledi. ABD'de dün Martin Luther King Günü nedeniyle kapalı olan pay piyasalarında, haftanın ilk işlem gününün açılışında negatif bir seyir izleniyor. Merkez bankalarının gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin devam eden belirsizlikler ve Orta Doğu'da tırmanan gerilim piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu. Tahvil faizlerinde yukarı yönlü eğilim görülürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4'ün üzerine çıktı. Kurumsal tarafta ise ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri ise Elon Musk'ın şirkette en az yüzde 25 oy kontrolüne sahip olmadan otomobil üreticisini yapay zeka ve robotik alanında lider olacak şekilde büyütmekten rahatsız olacağını söylemesinin ardından yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti. Teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri de şirketin Çin'de iPhone indirimleri sunmasının ardından yüzde 2 düştü. ABD'nin büyük bankaları ise dördüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya devam ederken, Goldman Sachs'ın hisseleri bankanın geçen yılın son çeyreğinde net kar ve gelirinin beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası yatay bir seyir izledi. Morgan Stanley'nin hisseleri de aynı dönemde bankanın gelirinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen net karının azalmasıyla yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.

New York Borsası Düşüşle Başladı
16.01.2024 - 18:06,  Güncelleme: 18:07
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New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,26 azalışla 37.493,54 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,24 azalarak 4.772,35 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,43 kayıpla 14.908,26 puana geriledi.

ABD'de dün Martin Luther King Günü nedeniyle kapalı olan pay piyasalarında, haftanın ilk işlem gününün açılışında negatif bir seyir izleniyor.

Merkez bankalarının gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin devam eden belirsizlikler ve Orta Doğu'da tırmanan gerilim piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu.

Tahvil faizlerinde yukarı yönlü eğilim görülürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4'ün üzerine çıktı.

Kurumsal tarafta ise ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri ise Elon Musk'ın şirkette en az yüzde 25 oy kontrolüne sahip olmadan otomobil üreticisini yapay zeka ve robotik alanında lider olacak şekilde büyütmekten rahatsız olacağını söylemesinin ardından yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

Teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri de şirketin Çin'de iPhone indirimleri sunmasının ardından yüzde 2 düştü.

ABD'nin büyük bankaları ise dördüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya devam ederken, Goldman Sachs'ın hisseleri bankanın geçen yılın son çeyreğinde net kar ve gelirinin beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası yatay bir seyir izledi. Morgan Stanley'nin hisseleri de aynı dönemde bankanın gelirinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen net karının azalmasıyla yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Martin Luther King, Orta Doğu, Dow Jones, New York, Borsa, Teknoloji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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