New York Borsası Düşüşle Başladı

Ekonomi

New York borsası güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 170 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,42 azalışla 42.209,66 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 azalarak 5.816,18 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 azalışla 18.576,08 puana geriledi.

ABD'de şirket bilançoları ile makroekonomik verilerden alınacak sinyaller yatırımcıların odağında bulunurken pay piyasalarında, tahvil faizlerindeki yükselişin de etkisiyle negatif bir seyir izleniyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,32 seviyesine çıkarak temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülkenin büyük şirketleri finansal sonuçlarını açıklamaya devam ederken hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın hisseleri, şirketin küresel satışlarının üçüncü çeyrekte yüzde 1,5 ile son 4 yılın en büyük düşüşünü kaydetmesine karşın kar ve gelirinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası yataya yakın bir seyir izledi.

ABD'li otomobil üreticisi Ford'un hisseleri de şirketin dün açıkladığı bilançosunda kar tahminini düşürmesi sonrası yüzde 9'un üzerinden değer kaybetti.

Analistler, "Muhteşem 7'li" olarak adlandırılan büyük teknoloji şirketlerinden Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in bugün piyasaların kapanışının ardından açıklayacağı bilançosunun yatırımcılar tarafından takip edileceğini belirtti.

Diğer büyük teknoloji şirketleri Apple, Amazon, Meta ve Microsoft'un bu hafta açıklayacağı bilançoların da yatırımcıların odağında olduğunu anımsatan analistler, söz konusu şirketlerin finansal sonuçlarının piyasalardaki teknoloji ve yapay zeka iyimserliğinin sürüp sürmeyeceğini değerlendirmek açısından önem taşıdığını aktardı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de bugün açıklanacak JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini belirten analistler, söz konusu verinin cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi iş gücü piyasasının durumuna ilişkin bilgi sağlaması açısından önemli olduğunu kaydetti.