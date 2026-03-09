New York Borsası Düşüşle Başladı - Son Dakika
New York Borsası Düşüşle Başladı

09.03.2026 17:35
Orta Doğu gerilimi ve petrol fiyatlarındaki artış piyasalarda düşüşe neden oldu.

NEW New York borsası, Orta Doğu'daki gerilim ve petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesiyle haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,27 azalarak 47.371,28 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,6 azalışla ?6.699,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,91 düşüşle 22.184,05 puana indi.

Orta Doğu'daki çatışmaların uzayabileceği ve yükselen enerji fiyatlarının enflasyonist baskıları güçlendireceğine yönelik endişelerle, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında negatif seyir izlendi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemelerine dair haber akışı yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, bölgede tansiyonun düşmemesi piyasalarda risk algısını artırdı.

Brent petrolün varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yaklaşık yüzde 10 artarak 102,49 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 9,5 artışla 99,52 dolardan alıcı buldu.

Bu gelişmelerle piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500'deki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi 30,98 değerine çıkarak geçen yıl nisan ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kısa vadeli petrol fiyatlarının ABD ve dünya barışı ile güvenliği için "ödenmesi gereken küçük bir bedel" olduğunu, fiyatların İran'ın nükleer tehdidinin ortadan kaldırılmasıyla hızla düşeceğini belirterek, "Sadece aptallar farklı düşünür." ifadesini kullandı.

Enerji Bakanı Chris Wright da ABD'nin İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki tankerlere saldırma yeteneğini ortadan kaldırması durumunda enerji fiyatlarının düşeceğini savundu.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, enerji şirketlerinin hisselerini de yukarı taşırken, ExxonMobil, Chevron ve ConocoPhillips'in hisseleri yüzde 1 civarında değer kazandı.

Yakıt fiyatlarındaki artışın gelir akışlarını olumsuz etkileyeceği endişesiyle hava yolu şirketlerinin hisselerinde yaşanan düşüş de dikkati çekti.

Southwest Airlines ve Delta Air Lines'ın hisseleri yüzde 3 civarında, Alaska Air, United Airlines ve American Airlines'ın hisseleri yüzde 4'ten fazla değer kaybetti.

ABD'de bu hafta, jeopolitik gelişmelerin yanı sıra çarşamba günü açıklanacak şubat ayına dair tüketici enflasyonu verileri ile cuma günü yayımlanacak büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri takip edilecek.

Kaynak: AA

