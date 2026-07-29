New York Borsası Düşüşle Başladı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararı öncesinde güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,14 azalarak 52.674,21 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,14 düşüşle 7.418,16 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,05 azalışla 24.863,48 puana indi.

Orta Doğu'daki gerilimin gölgesinde Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağında yer alırken pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi. Büyük teknoloji şirketlerinden bazılarının bugün açıklayacağı bilançolar öncesinde çip hisselerindeki satış baskısı da sürdü.

Jeopolitik gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından izlenirken ABD ile İran arasında tansiyon yeniden yükseldi.

ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'ta düzenlediği hava saldırıları ile İran'ın Orta Doğu'daki ABD güçlerine yönelik balistik füze saldırısı bölgesel gerilimi tırmandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün'deki ABD güçlerine yönelik saldırılara cevaben İran'ı "çok sert bir şekilde" vuracaklarını söyledi.

Bölgede artan gerilimle birlikte petrol fiyatları yükselişe geçerken, Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 6,7 artışla 89,73 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas??????? türü ham petrolün varili 84,5 dolardan alıcı buldu.

Yükselen enerji maliyetlerinin enflasyon üzerinde yeniden baskı oluşturabileceğine ilişkin endişeler de güç kazanırken yatırımcılar Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararına odaklandı.

Piyasalarda bankanın politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakacağı beklentisi ağırlık kazanırken faiz artırımı ihtimali de fiyatlanmaya devam ediyor.

Bankanın faiz kararının ardından Fed Başkanı Kevin Warsh'un düzenleyeceği basın toplantısında vereceği mesajlar da yakından takip edilecek.

Öte yandan, ABD'nin büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft ve Meta'nın bugün piyasa kapanışının ardından açıklayacakları finansal sonuçları da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, şirketlerin finansal sonuçlarında yapay zeka harcamalarındaki artışın sürdürülebilirliğine dair işaretlerin aranacağını belirtiyor.

Ayrıca, bilançolarını açıklayan şirketlerden Ford Motor'un hisseleri, şirketin yıllık kar beklentisini yükseltmesinin ardından yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı.

Procter & Gamble'ın hisseleri ise 2027 mali yılı için daha yavaş gelir artışı öngörmesi sonrası yüzde 5'in üzerinde geriledi.