New York Borsası Düşüşle Kapandı

21.08.2025 00:23
Teknoloji hisselerindeki satış baskısıyla New York borsası düştü; Dow Jones yatay, S&P 500 ve Nasdaq geriledi.

New York borsası teknoloji hisselerindeki satış baskısıyla günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yatay seyrederek 44.938,06 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,24 azalışla 6.395,79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 kayıpla 21.172,86 puana indi.

ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin ekonomiye etkilerine ilişkin belirsizliğin sürdüğü ortamda, yatırımcıların dikkati Fed'in toplantı tutanakları ile ABD'li perakende şirketlerinin bilançolarına çevrilirken pay piyasalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde ağırlıklı olarak negatif bir seyir izlendi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesinde bankanın Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) temmuz ayındaki son toplantısına ait tutanaklar yayımlandı.

Politika faizinin yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutulduğu toplantının tutanakları, iki FOMC üyesinin faiz indiriminden yana olmasına rağmen faiz kararının genel olarak destek gördüğünü ortaya koydu.

Fed tutanakları, temmuz toplantısında yetkililerin çoğunun, enflasyona yönelik yukarı yönlü riskin daha büyük olduğunu değerlendirdiğini gösterdi.

Ayrıca tutanaklarda, bazı Fed yetkililerinin, para politikası duruşunu ayarlamak için gümrük vergilerinin enflasyona etkilerinin netleşmesini beklemeyi uygun bulmadığı belirtildi.

Öte yandan, tarifelerin fiyat artışlarına yol açabileceği endişesiyle tüketici güveninin zayıfladığı bir dönemde, Amerikalı tüketicilerin harcamalarına dair daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar ABD'li perakende şirketlerinin bilançolarını da yakından takip etti.

Bu şirketlerden Target, ikinci çeyrekte satışlarının düştüğünü bildirirken daha önce aşağı yönlü revize ettiği bu yıla ilişkin tahminlerini korudu. Aynı zamanda üst yönetici değişikliğine giden şirketin hisseleri 6,3 değer kaybetti.

Bir diğer perakende şirketi Lowe's ise yıllık satış tahminini yükseltirken Foundation Building Materials'ı 8,8 milyar dolara satın alacağını açıkladı. Şirketin hisseleri yüzde 0,3 arttı.

TJ Maxx'in ana şirketi TJX'in hisseleri de finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası yüzde 2,7 yükseldi.

Analistler, ABD'li büyük perakende şirketlerinden Walmart'ın yarın açıklayacağı bilançosunun da yatırımcılar tarafın beklendiğini belirtti.

Ayrıca kurumsal tarafta kozmetik şirketi Estee Lauder'in hisseleri de yıllık kar tahmininin beklentileri karşılayamaması sonrası 3,7 düştü.

Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri yapay zeka destekli Pixel 10 akıllı telefon serisi de dahil olmak üzere yeni ürünlerini tanıtmasına karşın yüzde 1,1 geriledi.

Araç kiralama şirketi Hertz'in hisseleri de ikinci el araçları Amazon Autos üzerinden satışa sunmaya başlayacağını duyurması sonrası yüzde 6'ya yakın yükseldi.

Kaynak: AA

