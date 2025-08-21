New York Borsası Düşüşle Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

New York Borsası Düşüşle Kapandı

21.08.2025 23:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fed Başkanı Powell'ın konuşması öncesi borsalar değer kaybı yaşadı, yatırımcılar temkinli.

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan yapacağı konuşma öncesi günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,34 azalışla 44.785,50 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,40 azalarak 6.369,97 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 kayıpla 21.100,31 puana geriledi.

Fed'in Kansas City şubesi ev sahipliğinde Wyoming eyaletinde başlayan Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlar yatırımcıların odağında bulunurken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Fed Başkanı Powell'ın yarın ekonomik görünüm ve para politikası çerçevesine ilişkin Jackson Hole'de yapacağı konuşma beklenirken analistler, Powell'ın açıklamalarında Bankanın faiz oranları konusundaki gelecek yol haritasına ilişkin daha fazla ipucunun aranacağını belirtti.

Powell'ın konuşması öncesi diğer Fed yetkililerinin yaptığı açıklamalar takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack yarın bir para politikası kararı alacak olsalar faiz oranlarının düşürülmesini desteklemeyeceğini ifade etti.

Hammack, enflasyonun yükseliş eğilimde olduğunu belirterek, "Elimdeki bilgilerle, eğer toplantı yarın olsaydı faiz oranlarını düşürmek için bir gerekçe görmezdim." değerlendirmesinde bulundu.

ABD yönetiminin ticaret politikalarının ekonomik etkileri ise veriler ile şirket bilançolarında izlenirken, tüketicilerin harcamalarına dair daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar ABD'li perakende şirketlerinin finansal sonuçlarını değerlendirmeye devam etti.

Ülkenin büyük perakende şirketlerinden Home Depot, Target, Lowe's ve TJ Maxx'in ana şirketi TJX'in finansal sonuçlarının karışık bir tablo ortaya koymasının ardından bugün de Walmart bilançosunu açıkladı.

Walmart, tarifelerden kaynaklanan maliyetlerin artmaya devam ettiğini belirtmesine rağmen yıl geneli için kar ve satış beklentisini yükseltti. Ancak 3 aylık dönemde geliri beklentileri aşsa da karı beklentilerin altında kalan şirketin hisseleri yüzde 4,5 değer kaybetti.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Ağustos ile biten haftada 235 bine çıkarak piyasa beklentilerini aştı.

Ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ise ağustosta 53,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

Jerome Powell, Dow Jones, New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Düşüşle Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
5-0’lık tarihi maç İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları 5-0'lık tarihi maç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Evin bodrum katındaki atölyede tüp patladı: 2 yaralı Evin bodrum katındaki atölyede tüp patladı: 2 yaralı
Türk bayrağında direk dansı Görüntüler Valiliği harekete geçirdi Türk bayrağında direk dansı! Görüntüler Valiliği harekete geçirdi
İsrail Gazze’nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas’tan yanıt gecikmedi İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
Sevgili adaylarından ’’CV’’ isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu Sevgili adaylarından ''CV'' isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten şiddet iddialarına ilk yanıt geldi Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten şiddet iddialarına ilk yanıt geldi
Hurdaya dönen 15 milyonluk Ferrari, futbolcuya satıldı Hurdaya dönen 15 milyonluk Ferrari, futbolcuya satıldı
Atılan manşetler bomba Bütün ülke Fenerbahçe-Benfica maçını konuşuyor Atılan manşetler bomba! Bütün ülke Fenerbahçe-Benfica maçını konuşuyor
İstanbul Valiliği’nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı

20:25
Özel’in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...
Özel'in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...
18:38
İsrail’in “E1“ projesi Batı’yı ayaklandırdı 21 ülkeden Netanyahu’ya uyarı
İsrail'in "E1" projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 00:11:47. #7.13#
SON DAKİKA: New York Borsası Düşüşle Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.