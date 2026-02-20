New York Borsası Düşüşle Kapandı

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 260 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,54 azalarak 49.395,16 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 azalışla 6.861,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 kayıpla 22.682,73 puana indi.

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim ve alternatif varlık yöneticilerinin hisselerindeki düşüşle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Jeopolitik tarafta ABD ile İran arasında artan gerilime ilişkin haber akışı takip edilirken, ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili sürecin nereye evrileceğini 10 gün içinde görebileceklerini belirtti.

Trump, "İran'la anlamlı bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde kötü şeyler olur." dedi.

ABD ile İran arasındaki gerilim nedeniyle yatırımcılar temkinli kalırken, petrol fiyatlarındaki yükseliş sürdü. Brent ve Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün fiyatları yüzde 2'nin üzerinde arttı.

Öte yandan, alternatif varlık yönetim şirketi Blue Owl Capital'in fonlarından birinde yatırımcıların para çekmelerini kısıtlaması ve üç fonundan 1,4 milyar dolar değerinde varlık satma kararının ardından diğer şirketlerin hisselerinde düşüş görüldü.

Blue Owl Capital'in hisseleri yüzde 5,9 gerilerken, Blackstone ve Apollo Global Management gibi şirketlerin hisseleri sırasıyla yüzde 5,4 ve yüzde 5,2 değer kaybetti.

Ayrıca, ABD'li perakende devlerinden Walmart'ın finansal sonuçları da yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, şirketin üç aylık dönemde geliri ve karı beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen içinde bulunulan mevcut mali yıla ilişkin kar tahmini beklentileri karşılayamadı. Walmart'ın hisseleri yüzde 1,4 değer kaybetti.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 23 bin kişi azalarak 206 bine indi ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'nin dış ticaret açığı ise geçen yılın son ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 32,6 artarak 70,3 milyar dolara ulaşırken, temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Ülkenin dış ticaret açığı, 2025 genelinde ise yıllık yüzde 0,2 azalarak 901,5 milyar dolara geriledi.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak büyüme verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları fiyat endeksi ve Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatırımcıların odağında olacağını belirtti.

Ayrıca, ABD Yüksek Mahkemesi'nin açıklayacağı kararlar da tarife davasına ilişkin hükmün duyurulabileceği beklentisiyle yakından izlenecek.