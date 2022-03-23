New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
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New York borsası düşüşle kapandı

23.03.2022 23:49
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,29 azalarak 34.358,50 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,23 azalışla 4.456,23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,32 kayıpla 13.922,60 puana indi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte artan enflasyon kaygısıyla Amerikan borsasında gün boyu negatif bir seyir hakim oldu.

Rusya- Ukrayna savaşı sebebiyle uluslararası piyasalarda daralan arzın daha da sekteye uğrayacağı endişeleri petrol fiyatlarındaki yükselişi hızlandırdı.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5'in üzerinde değer kazanarak 121 dolar seviyesine çıkarken, Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili yüzde 4'ü aşkın artışla 114 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 2,41 seviyesine kadar çıkarak Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

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Dow Jones, New York, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika


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