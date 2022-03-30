New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,19 azalarak 35.228,81 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,63 azalışla 4.602,45 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,21 kayıpla 14.442,28 puana indi.

Yatırımcıların enflasyon görünümünü ve para politikası sıkılaşmasını yeniden değerlendirmesi ile Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin müzakerelerde sağlanan ilerlemenin gölgede kalmasıyla endeksler gün boyu negatif bir seyir izledi.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken Rusya'nın Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltma kararından bir gün sonra Ukrayna'ya yönelik saldırılarına devam ettiği bildirildi.

Merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini daha hızlı faiz artırımları ile gerçekleştireceği beklentileri ise tahvil piyasalarında dalgalanmaya neden olurken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,35 seviyesine geriledi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de özel sektör istihdamı martta 455 bin kişi artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD ekonomisinin geçen yılın 4'üncü çeyreğine ait büyüme verisi ise yüzde 6,9 olarak aşağı yönlü revize edildi.