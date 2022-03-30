New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

New York borsası düşüşle kapandı

30.03.2022 23:54
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,19 azalarak 35.228,81 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,63 azalışla 4.602,45 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,21 kayıpla 14.442,28 puana indi.

Yatırımcıların enflasyon görünümünü ve para politikası sıkılaşmasını yeniden değerlendirmesi ile Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin müzakerelerde sağlanan ilerlemenin gölgede kalmasıyla endeksler gün boyu negatif bir seyir izledi.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken Rusya'nın Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltma kararından bir gün sonra Ukrayna'ya yönelik saldırılarına devam ettiği bildirildi.

Merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini daha hızlı faiz artırımları ile gerçekleştireceği beklentileri ise tahvil piyasalarında dalgalanmaya neden olurken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,35 seviyesine geriledi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de özel sektör istihdamı martta 455 bin kişi artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD ekonomisinin geçen yılın 4'üncü çeyreğine ait büyüme verisi ise yüzde 6,9 olarak aşağı yönlü revize edildi.

YORUMLAR
500
ABD'li general Karadeniz'deki gemilerini savaştan önce çektiklerini açıkladı ABD'li general Karadeniz'deki gemilerini savaştan önce çektiklerini açıkladı New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı

Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika


Son Dakika
23:55 Kourtney Kardashian'dan iddialı ayna pozu geldi
23:25 Beyaz Saray'dan gündem olacak iddia: Rus askeri yetkilileriyle Putin arasında gerilim var
23:23 Sözde Güney Osetya Cumhuriyeti Rusya'ya katılmaya hazırlanıyor
22:25 Meclis'te 7 madde kabul edildi! Seçim barajı yüzde 7'ye düştü
22:22 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 993 yeni vaka tespit edildi
22:07 ABD'li aktör Bruce Willis afazi hastalığı nedeniyle oyunculuğu bıraktı
22:03 Putin, Rus medyasına talimatı verdi: Abramoviç'i yazmayı bırakın
21:37 TOGG görücüye çıktı! Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'ne damga vurdu
21:28 Wanted grubu üyesi ünlü şarkıcı Tom Parker hayatını kaybetti
21:02 İnternet hizmeti de zamlanıyor! 1 Nisan itibariyle yüzde 67 artacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 00:00:49. #1.13#
SON DAKİKA: New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement