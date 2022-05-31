New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
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New York borsası düşüşle kapandı

31.05.2022 23:43
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, devam eden enflasyon endişeleriyle günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, devam eden enflasyon endişeleriyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,67 azalarak 32.990,12 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,63 azalışla 4.132,15 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,41 kayıpla 12.081,39 puana indi.

Dün tatil dolayısıyla kapalı olan ABD piyasalarında, petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve devam eden enflasyon endişelerinin etkisiyle haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izlendi.

Yükselen enflasyon ve sıkı para politikasının büyüme ivmesini etkileyebileceğine yönelik kaygılar etkili olmaya devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden, ülkede yükselen enflasyonu görüşmek üzere ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile bir araya geldi.

Biden, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadele planının Fed'in bağımsızlığına saygı duymakla başladığını belirtti. Biden, "Başkan Powell ve Fed'in diğer yetkilileri tıpkı benim gibi enflasyonu ele almaya lazerle odaklandıklarını belirttiler." ifadesini kullandı.

Piyasalardaki enflasyon endişelerini körükleyen bir diğer unsur da petrol fiyatlarındaki hareketlilik oldu. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerinin yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90'ına yasak getirecek yaptırım paketi konusunda anlaşma sağlamasının ardından 120 doları gören Brent petrolün varil fiyatı 116 dolar seviyesine geriledi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 115 dolardan alıcı buldu.

Öte yandan, ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi enflasyon endişelerinin etkisiyle mayısta aylık bazda 2,2 puan azalışla 106,4 seviyesine gerileyerek 3 ayın en düşük seviyesine indi.

Ülkede S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi ise martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 artarak konut fiyatlarındaki artışın hızlandığını gösterdi.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Enflasyon, New York, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika


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