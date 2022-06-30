New York borsası düşüşle kapandı

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de mayısta aylık bazda yüzde 0,3 artarken, yıllık bazda yüzde 4,7 ile 6 ayın en düşük artışını gösterdi.

Dow Jones endeksi, yılın ilk yarısında 1962'den, S&P 500 endeksi de 1970'ten bu yana en kötü performansını kaydetti.

Kaynak: AA

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