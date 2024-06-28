New York Borsası Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Düşüşle Tamamlandı

New York borsası haftanın son işlem gününde düşüşle tamamlandı. Dow Jones endeksi yüzde 0,12, S&P 500 endeksi yüzde 0,41, Nasdaq endeksi yüzde 0,71 değer kaybetti. ABD'de açıklanan veriler enflasyonda soğumaya işaret ederken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi. Analistler, enflasyon verilerinin Fed'in faiz indirimlerine başlama ihtimalini artırdığını belirtti. ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,40 seviyesine yükseldi. Nike'ın hisseleri ise beklentilerin altında gelir bildirmesi ve satışlarda düşüş öngörmesiyle yüzde 20 değer kaybetti.

28.06.2024 23:51
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NEW New York borsası haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,12 azalarak 39.118,86 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,41 azalışla 5.460,48 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,71 kayıpla 17.732,60 puana geriledi. İki endeks de gün içinde tüm zamanların en yüksek seviyelerini görmesine rağmen, günü düşüşle tamamladı.

ABD'de açıklanan veriler, enflasyonda soğumaya işaret ederken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde negatif seyir izlendi.

Ülkede kişisel gelirler mayısta yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artarken, kişisel tüketim harcamaları ise yüzde 0,2 ile beklentilerin altında yükseliş kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,6 yükseldi.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yıllık artış, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, haziranda yukarı yönlü revize edilerek 68,2 oldu. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, haziranda yüzde 3,3'ten yüzde 3'e düştü.

Analistler, son enflasyon verilerinin Fed'in faiz oranlarını ne zaman düşürmeye başlayacağına dair ipuçları arayan yatırımcılarca olumlu karşılandığını söyledi.

Bugün açıklanan veriler sonrasında yüzde 4,26'ya kadar gerileyen ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, piyasaların kapanışı itibarıyla yüzde 4,40 oldu.

Para piyasalarında, Fed'in faiz indirimlerine eylülde başlama ihtimali yüzde 56 olarak fiyatlandı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyon verilerinin para politikasının beklendiği şekilde işlediğini gösterdiğini belirtti.

Son verilerin iyi haber olduğunu ancak Fed'in işinin henüz bitmediğini söyleyen Daly, 2025'e kadar enflasyonun yüzde 2'nin üzerinde seyrettiğini görmeye devam edeceklerini ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman da enflasyon hedefine henüz ulaşamadıklarını belirterek, Bankanın hedefe ulaşmak için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Öte yandan, dün yayımladığı bilançosunda beklentilerin altında gelir bildiren ve satışlarında düşüş öngördüğünü duyuran Amerikan spor giyim şirketi Nike'ın hisseleri bugün yüzde 20 değer kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika

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