Ekonomi

New York Borsası Enflasyon Verileriyle Düşüşte

13.02.2026 18:29
New York borsası, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından düşüşle açıldı. Dow Jones azaldı.

NEW New York borsası, enflasyon verilerinin yayımlanması sonrasında haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 azalarak 49.439,58 puana indi.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 6.834,27 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,16 azalışla 22.561,45 puana geriledi.

ABD'de ocak ayı enflasyonu beklentilerin altında gelirken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,4 yükseldi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise ocakta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,5 arttı. Çekirdek enflasyon yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Çarşamba günü açıklanan verilere göre de ABD'de tarım dışı istihdam ocakta 130 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e gerilemişti.

Analistler, bu hafta beklentilerden iyi gelen istihdam ve enflasyon raporlarının yatırımcılara bir miktar rahatlama sağladığını ancak yapay zeka teknolojilerine yönelik endişelerin piyasalara baskı yaptığını belirtti.

Kurumsal tarafta, dün piyasaların kapanışının ardından bilançosunu yayımlayan kripto para borsası Coinbase'in hisseleri, beklentilerin altında gelir bildirmesine rağmen yüzde 6'ya yakın yükseldi.

Market ürünleri teslimat platformu Instacart'ın hisseleri de şirketin güçlü gelir ve mevcut çeyrek için iyimser gelir beklentileri açıklamasının ardından yüzde 13 değer kazandı.

Sosyal medya platformu Pinterest'in hisseleri ise şirketin beklentilerin altında kar ve gelir bildirmesi sonrasında yüzde 22 düştü.

Kaynak: AA

