New York Borsası Enflasyon Verileriyle Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Enflasyon Verileriyle Yükseldi

ABD'de enflasyon verileri, Fed'in faiz indirimine gideceği beklentilerini artırdı ve borsa yükseldi.

11.12.2024 18:16
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New York borsası, ABD'de beklentilere paralel gelen enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta bir faiz indirimine daha gideceğine dair beklentileri desteklemesiyle güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,12 artarak 44.300,41 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,42 artışla 6.060,15 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,74 kazançla 19.832,95 puana yükseldi.

Fed'in yılın son faiz kararı öncesinde dikkate alınacak en önemli veri setlerinden biri olan enflasyonun açıklanmasının ardından pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Buna göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı.

Tüketici fiyatları bu dönemde beklentiler dahilinde artmasına karşın aylık bazda son 7 ayın en yüksek artışını gösterdi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de kasımda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,3 artış kaydederek beklentilere paralel gerçekleşti.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 99'a çıktı.

Analistler, manşet enflasyondaki artışın, Fed'i gelecek hafta üçüncü kez faiz indirimine gitmekten vazgeçirmeye yetecek kadar yüksek olmadığını belirtti.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) de yarın açıklanacağına işaret eden analistler, üretici enflasyonuna ilişkin verilerin Fed'in 17-18 Aralık'ta düzenlenecek toplantısı öncesi değerlendirilecek son önemli verilerden olacağını aktardı.

Kurumsal tarafta ise ABD'li perakende devlerinden Macy's'in hisseleri, şirketin gelir tahminini yükseltmesine rağmen kar tahminini düşürmesinin ardından yüzde 12'ye yakın değer kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Enflasyon Verileriyle Yükseldi - Son Dakika

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