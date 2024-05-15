New York Borsası Enflasyon Verileriyle Yükselişe Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

New York Borsası Enflasyon Verileriyle Yükselişe Geçti

New York Borsası Enflasyon Verileriyle Yükselişe Geçti

ABD'de enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesi sonrası New York borsası güne yükselişle başladı. Enflasyon ve perakende satış verilerinin ardından Fed'in faiz indirimlerine eylül ayında başlayabileceği beklentileriyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

15.05.2024 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York borsası, ABD'de enflasyonun nisanda aylık bazda beklentilerin altında gerçekleşmesi sonrası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,14 artarak 39.615,10 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 artışla 5.263,26 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,54 kazançla 16.601,14 puana yükseldi.

Enflasyon ve perakende satış verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine eylül ayında başlayabileceğine dair beklentilerin artmasıyla pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilere paralel yükseldi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,6 ile beklentilere paralel artış kaydetti. Çekirdek enflasyon martta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,8 olmuştu.

Analistler, tüketici fiyatlarının nisanda beklenenden az artmasının enflasyonun ikinci çeyreğin başında yavaşlama eğilimine devam ettiğini gösterdiğini ve eylül ayı için faiz indirimi beklentilerini artırdığını belirtti.

Öte yandan ülkede bugün açıklanan bir diğer önemli veri olan perakende satışlar ise nisanda aylık bazda yatay bir seyir izledi.

Analistler, verilerin Fed'e bu yıl birden fazla faiz indirimine gitmesi için de daha fazla alan sunduğunu belirtti.

Söz konusu verilerin ardından para piyasalarında, Fed'in faiz indirimlerine başlama ihtimali eylül ayı için yüzde 53 olarak fiyatlandı.

Veriler sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,36'ya geriledi.

Dolar endeksi de verilerin ardından yaklaşık yüzde 0,31 azalışla 104,57 seviyesine inerken, avro/dolar paritesi yüzde 0,22 artışla 1,084 seviyesine tırmandı.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 2 bin 369 dolara yükseldi.

Kaynak: AA

New York, Eylül, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Enflasyon Verileriyle Yükselişe Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:19 “Oy verir misiniz“ diye soruldu Ağıralioğlu’nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
10:46 DolarTL 32,22 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor
10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:10 Bomba iddia Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’a transfer oluyor Bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a transfer oluyor
10:01 Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ından ilk paylaşım Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından ilk paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:18:39. #1.13#
SON DAKİKA: New York Borsası Enflasyon Verileriyle Yükselişe Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement