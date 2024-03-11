New York Borsası Enflasyon Verisi Öncesi Karışık Seyirle Tamamlandı

Ekonomi

New York borsası ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,12 artışla 38.769,66 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 azalışla 5.117,94 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,41 azalarak 16.019,27 puana indi.

ABD'de yatırımcıların dikkatleri enflasyon verilerine çevrilirken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlik sürerken, ülkede geçen hafta beklentilerin üzerinde gerçekleşen istihdam artışına karşın işsizlik oranının yükselmesi ve ücret artışlarındaki yavaşlama Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceği ihtimalini masada tutmuştu.

Analistler, yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin Fed'in ilerleyen süreçte atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipucu verebileceğini belirtti.

Piyasa beklentilerinin TÜFE'nin şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,1 artması yönünde olduğunu kaydeden analistler, söz konusu verinin beklentilerin dışında gelmesi durumunda piyasalarda oynaklığın artabileceğini aktardı.

New York Fed'in bugün açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları ise ülkede tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin şubatta değişmediğini, uzun vadeli enflasyon beklentisinin arttığını gösterdi.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi şubatta da değişim göstermeyerek yüzde 3 oldu ve son 3 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam etti. Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise aynı dönemde yüzde 2,4'ten yüzde 2,7'ye ve 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi yüzde 2,5'ten yüzde 2,9'a çıktı.

Öte yandan, teknoloji hisselerindeki yapay zeka destekli yükselişin ara verdiği görülürken, ABD'li çip şirketi Nvidia'nın hisseleri yüzde 2 ve yarı iletken şirketi Advanced Micro Devices'ın hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.