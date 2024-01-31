New York Borsası, Fed\'in Faiz Kararı Öncesi Karışık Seyirde

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar öncesi güne karışık seyirle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,17 artarak 38.531,86 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,48 azalarak 4.901,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,10 kayıpla 15.339,12 puana geriledi.
ABD'de gözler bu yılın ilk Fed toplantısından çıkacak kararlara çevrilirken pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.
Fed'in bugün politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken analistler, para politikası metni ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini belirtti.
Analistler, ABD ekonomisinin atılan şahin adımlara karşın beklendiği şekilde yavaşlamadığını kaydederek, bu durumun para piyasalarındaki fiyatlamalarda faiz indirimlerinin hangi ayda başlayacağına ilişkin tahminleri ötelediğini bildirdi.
Piyasalarda yoğun bilanço dönemi de yakından takip edilirken, Alphabet ve Microsoft gibi büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka maliyetlerinin artacağına ilişkin tahminleri teknoloji hisselerini olumsuz etkiledi.
Alphabet'in hisseleri, şirketin gelir ve karının geçen yılın son çeyreğinde artmasına karşın reklam satışlarının beklentilerin altında kalması ve yapay zekayı güçlendirecek öğelere bu yıl daha yüksek harcama yapılmasını öngörmesinin ardından yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.
ABD'li yarı iletken şirketi AMD'nin hisseleri de şirketin beklentilere paralel gelen finansal sonuçlarına rağmen yüzde 2'nin üzerinde düştü.
Geçen yılın ekim-aralık döneminde gelir ve karının arttığını bildiren Microsoft'un hisseleri ise yataya yakın bir seyir izledi.
Bilançosunu bugün açıklayan ABD'li havacılık şirketi Boeing'in hisseleri, şirketin geçen yılın son çeyreğindeki kaybının beklenenden düşük olması sonrası yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.
ABD'li perakende devlerin Walmart'ın hisseleri de hisse senedi bölünmesine gitmesi ve gelecek 5 yıl içinde daha fazla mağaza açmayı ve daha fazla kişiye istihdam sağlamayı planladığını duyurmasının ardından yüzde 1'e yakın yükseldi.
Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de özel sektör istihdamı, ocakta 107 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.
Ülkede İstihdam Maliyet Endeksi de geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
Analistler, İstihdam Maliyet Endeksi'nin Fed için ücret artışının en kaliteli ölçütü olarak görüldüğünü, endekse ilişkin dördüncü çeyrek verilerinin iş gücü piyasasının soğumaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.
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