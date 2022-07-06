New York borsası Fed tutanaklarının ardından yükselişle kapandı - Son Dakika
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New York borsası Fed tutanaklarının ardından yükselişle kapandı

06.07.2022 23:43
New York borsası Fed tutanaklarının ardından yükselişle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların bankanın enflasyonu düşürme kararlılığını göstermesi sonrası günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların bankanın enflasyonu düşürme kararlılığını göstermesi sonrası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,23 artışla 31.037,68 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 artarak 3.845,08 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,35 kazançla 11.361,85 puana yükseldi.

Fed tutanaklarının yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesinin önlenmesi için ekonomiyi yavaşlatsa bile faiz oranlarının daha uzun süre artırılmaya devam edileceğini ortaya koymasına rağmen endeksler kapanışta pozitif bir seyir izledi.

Fed, 14-15 Haziran'da düzenlenen ve politika faizinin 75 baz puan artırıldığı Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanaklarını yayımladı.

Tutanaklarda, "Üyeler, ekonomik görünümün kısıtlayıcı bir politika duruşuna geçmeyi gerektirdiği konusunda hemfikirdi ve yüksek enflasyon baskılarının devam etmesi halinde daha da kısıtlayıcı bir duruşun uygun olabileceği ihtimalini kabul ettiler." değerlendirmesi yer aldı.

Fed yetkililerinin politika sıkılaşmasının ekonomik büyüme hızını bir süreliğine yavaşlatabileceğini kabul ettiği belirtilen tutanaklarda, ancak enflasyonun yüzde 2'ye düşürülmesinin sürdürülebilir bir temelde maksimum istihdama ulaşılması için kritik olduğu vurgulandı.

Tutanaklarda, yetkililerin birçoğunun enflasyonun kalıcı hale gelme riskini gördüğü belirtilerek, temmuz ayı toplantısında 50 veya 75 baz puanlık faiz artışının uygun olacağı görüşünde olunduğu bildirildi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, mayısta 11 milyon 254 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında düşüş kaydetti.

Analistler, açık iş sayısına ilişkin son verilerin hala sıkı bir iş gücü piyasasına işaret ettiğini ve bu durumun, yüksek enflasyonla mücadelesinde Fed'i "agresif" para politikası patikasında tutabileceğini belirtti.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü endeksi de haziranda aylık bazda 0,6 puanlık azalışla 55,3 değerine inerek Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

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New York borsası karışık seyirle kapandı New York borsası karışık seyirle kapandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York borsası Fed tutanaklarının ardından yükselişle kapandı - Son Dakika

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