NEW New York borsası güne düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,78 azalarak 39.256,27 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,75 azalışla 5.204,29 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,21 kayıpla 16.199,24 puana indi.
Ülkede ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret eden veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) haziranda faiz indirimine gitme beklentilerini azaltırken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.
Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamaların açıklanan makroekonomik verilerle dalgalanmaya devam ettiğini vurgulayarak, Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimalinin yüzde 58'e gerilediğini aktardı.
Banka yetkililerinin para politikasına yönelik açıklamalarıyla bu hafta açıklanacak verilerin Fed'in faiz indirimi zamanlamasına dair daha fazla ipucu verebileceğini belirten analistler, 5 ayın en yüksek seviyesine çıkan petrol fiyatlarının da enflasyonist baskıları artırdığını kaydetti.
ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili faizi de yüzde 4,4'ün üzerine çıktı.
Öte yandan, ABD hükümetinin Medicare Advantage planına yapılan ödemeler için artış oranını duyurması sonrasında sağlık sigorta şirketlerindeki kayıplar dikkati çekti. UnitedHealth ile CVS Health hisseleri yüzde 6, Humana hisseleri yüzde 9 değer kaybetti.
ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın hisseleri 2024'ün ilk çeyreğinde otomobil teslimatlarının beklentilerin altında kalması sonrasında yüzde 6'dan fazla geriledi.
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Niğde İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı 2. Toplantısı yapıldı. Toplantıda, Niğde'de yürütülen 134 projenin değeri ve gerçekleşme oranı hakkında bilgi verildi.
Düzce'de 1 Eylül'de denize açılan balıkçılar, av azlığı nedeniyle 15 Nisan'daki yasak öncesi sezonu kapattı. Akçakoca ilçesindeki balıkçı limanında avcılar, deniz suyu sıcaklığının normallerin üzerine çıkması ve av azlığı nedeniyle ekmek teknelerini demirledi. Balıkçılar, 15 Nisan'dan sonra kıyı ve midye avcılığıyla geçimlerini sağlamaya devam edeceklerini belirtti.
Elazığ'da tarımsal ekosistemin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir hayvancılığın devamı için Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Amerikan tuz çalısı bitkisi ile mera ıslah çalışması başlatıldı. Proje kapsamında 600 dekar alana Amerikan tuz çalısı ekimi yapıldı ve başarılı olması halinde ülke genelinde de uygulanması hedefleniyor. Bu çalışma sayesinde kentin zayıf olan mera kısımlarından daha fazla istifade edilmesi ve hayvancılığın sürdürülebilir kılınması amaçlanıyor.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin lira olarak belirlendi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 430 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 453 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda değişim göstermeyerek 2 milyon 430 bin lira olarak kaldı. KMKTP'de altın işlem hacmi 1 milyar 73 milyon 952 bin 380,27 lira, işlem miktarı ise 441,78 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 123 milyon 152 bin 515,35 lira olarak gerçekleşti. Bugün en fazla işlem yapan kurumlar Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti BBVA, DenizBank ve Akbank oldu.
Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail'in kesinti yaptığı vergileri almak için uluslararası arabulucularla Tel Aviv'e baskı yapmaya başladıklarını söyledi.
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EASOB) Başkanı Adlıhan Dere, Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş yapacak vatandaşlara merdiven altı ve kalitesiz ürünler konusunda uyarıda bulunarak, mahalle esnafından alışveriş yapılmasını önerdi. Dere, bayram alışverişlerinde sağlıksız ve hijyenik olmayan koşullarda üretilen ürünlerden kaçınılması gerektiğini belirtti ve vatandaşları mahallelerindeki güvenilir esnaf ve sanatkarlardan alışveriş yapmaya çağırdı.
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