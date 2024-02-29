Ekonomi

NEW New York borsası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,17 artarak 39.013,75 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,31 artışla 5.085,36 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,7 kazançla 16.059,34 puana ulaştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yavaşlama devam ederken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

ABD'de kişisel gelirler, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1 ile son bir yılın en güçlü artışını gösterdi. Ülkede kişisel tüketim harcamaları ocakta beklentiler dahilinde aylık bazda yüzde 0,2 artış kaydetti.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde beklentilere paralel olarak aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 2,8 arttı. Endeksteki yıllık değişim Mart 2021'den bu yana en düşük artış olarak kayıtlara geçti.

Analistler, yavaşlamaya devam eden ve beklentiler doğrultusunda gelen enflasyon göstergesinin Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimine gidebileceğine dair umutları artırdığını ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in haziranda 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali 53 olarak öngörüldü.

Enflasyon baskılarının bir miktar yavaşladığına dair veri sonrasında ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili getirisi yüzde 4,31 seviyesinden yüzde 4,25'e indi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 24 Şubat ile biten haftada 215 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.