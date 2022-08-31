New York borsası düşüşle kapandı

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de özel sektör istihdamı ağustos ayında 132 bin kişilik artış gösterdi. Ekonomik yavaşlamaya dair endişelerin arttığı bir dönemde yavaşlama gösteren özel sektör istihdamı, temmuz ayında 270 bin kişi artmıştı.

Fed yetkililerinden gelen "şahin" mesajlar yatırımcı fiyatlamalarına yön vermeye devam ederken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in faiz oranını yüzde 4'ün üzerine çıkarması ve enflasyonun hedefe çekilmesi için bir süre orada tutmasının gerekeceğini belirtti. Mester, bankanın faiz oranlarını gelecek yıl düşüreceğini öngörmediğini kaydetti.

Kaynak: AA

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