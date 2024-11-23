New York Borsası Haftayı Yükselişle Kapadı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Haftayı Yükselişle Kapadı

Dow Jones 400 puan artarak 44.296,51'e ulaştı. Ekonomik veriler piyasalarda pozitif etkili oldu.

23.11.2024 01:16
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NEW New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,97 artarak 44.296,51 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,35 artışla 5.969,34 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 kazançla 19.003,65 puana çıktı.

ABD'de açıklanan veriler, güçlü ekonomik faaliyete işaret ederken pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda aylık 0,3 puan artarak 48,8 ile piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Hizmet sektörü PMI, aynı dönemde 2 puan artarak 57 ile 32 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise kasımda aylık bazda 1,2 puan artarak 55,3 ile 31 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, kasımda aşağı yönlü revize edilerek 71,8 oldu.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, kasımda yüzde 2,7'den yüzde 2,6'ya gerilerken Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyesine indi. Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise yüzde 3'ten yüzde 3,2'ye çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ayki toplantısında vereceği karara dair belirsizliğin sürdüğünü belirterek, verilerin gelecek dönemde atılacak adımlara dair ipuçları verebileceğini ifade etti.

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlayacak Donald Trump'ın izleyeceği vergi politikası ve uygulamayı planladığı tarifelerin nasıl sonuçlar vereceğine ilişkin de belirsizlik olduğunu belirten analistler, Trump'ın Hazine Bakanlığı için önereceği ismin beklendiğini kaydetti.

Analistler, seçimlerin ardından kripto para piyasalarında da risk iştahının arttığını anımsattı.

Para piyasalarında fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında yüzde 53 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı, politika faizini yüzde 47 ihtimalle sabit bırakacağı öngörüldü.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 2 baz puan azalışla yüzde 4,41'e geriledi.

Fiyatı 99 bin 600 doları aşarak rekor tazeleyen Bitcoin ise TSİ 00.15 itibarıyla 99 bin 78 dolardan işlem gördü.

Kurumsal tarafta, Amerikan teknoloji devlerinden Nvidia'nın hisseleri yüzde 3,2, Alphabet'in hisseleri yüzde 1,6 ve Amazon ile Meta'nın hisseleri yüzde 0,7 değer kaybetti. Tesla'nın hisseleri ise yüzde 3,8 artış gösterdi.

Öte yandan, ülke basınında yer alan haberlerde ABD yönetiminin gelecek hafta Çinli şirketlere yönelik yeni ihracat kısıtlamalarını duyurmaya hazırlandığı bilidirildi.

Kaynak: AA

Kripto Para, Dow Jones, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Haftayı Yükselişle Kapadı - Son Dakika

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